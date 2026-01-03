Nghiên cứu mới chỉ ra 6 lý do nên uống trà hằng ngày

Uống trà từ lâu đã được coi là một thói quen có lợi cho sức khỏe bởi lá trà chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học chống lại sự lão hóa và các bệnh mạn tính.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu từ Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc và Đại học Rutgers (Mỹ) đã tiến hành một phân tích tổng hợp chi tiết dựa trên nhiều bộ dữ liệu để tìm hiểu lợi ích của việc uống trà hằng ngày. Kết quả được công bố trên tạp chí Beverage Plant Research đã chỉ ra 6 tác dụng chính của thói quen này.

Uống trà hằng ngày rất có lợi cho sức khỏe - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

1. Kéo dài tuổi thọ, bảo vệ hệ tim mạch

Uống trà xanh có liên quan đến việc giảm nhẹ huyết áp và cải thiện các chỉ số mỡ máu, bao gồm giảm cholesterol xấu LDL.

Nhờ đó, thói quen này giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong do tim mạch - nhóm bệnh gây tử vong sớm hàng đầu thế giới - lẫn nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, mang lại cơ hội sống thọ hơn.

2. Quản lý cân nặng, cải thiện trao đổi chất

Ở người béo phì mắc hội chứng chuyển hóa, uống 4 tách trà xanh mỗi ngày trong vòng 8 tuần có thể giúp giảm cân, giảm cholesterol LDL và giảm các chỉ số stress oxy hóa.

Một thử nghiệm khác cho thấy "nạp" khoảng 600–900 mg/ngày catechin trong trà mỗi ngày trong khoảng 90 ngày có liên quan đến việc giảm mỡ cơ thể.

Ngoài ra, 3-4 tách trà mỗi ngày giúp ngừa tiểu đường type 2.

3. Giảm nguy cơ ung thư

Các nghiên cứu trước đây cho thấy uống trà thường xuyên giúp giảm trên dưới 20% nguy cơ ung thư miệng, phổi và đại tràng.

4. Chăm sóc hệ thần kinh

Dữ liệu của gần 59.000 người cho thấy uống trà xanh có liên quan đến tỉ lệ suy giảm nhận thức thấp hơn, với mối liên hệ mạnh mẽ nhất được thấy ở những người khoảng 50–69 tuổi.

5. Bảo tồn cơ bắp ở người lớn tuổi

Một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên cho thấy rằng việc sử dụng khoảng 600 mg/ngày chiết xuất trà xanh giàu epicatechin trong 12 tuần đã cải thiện các chỉ số như sức mạnh cầm nắm và làm giảm sự teo cơ. Với người luyện tập thường xuyên, thói quen uống trà làm tăng hiệu quả luyện tập.

6. Cải thiện hệ miễn dịch

Catechin có liên quan đến việc giảm các chỉ số sinh học gây viêm. Trong khi đó, tác dụng kháng khuẩn của trà được mô tả là đặc biệt khả thi ở miệng và đường hô hấp trên vì các hợp chất trong trà tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn trong khoang miệng.