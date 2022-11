Thông tin mới nhất về sức khỏe của hàng trăm trẻ bị ngộ độc nhập viện

Vừa qua, tại Trường Tiểu học - THCS – THPT Ischool Nha Trang xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng loạt học sinh và giáo viên phải nhập viện, trong đó có 1 học sinh tử vong.

Ngày 22/11, TS Vương Ánh Dương, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế vào Nha Trang cho biết, thống kê đến thời điểm hiện tại có 648 trẻ vào khám tại các bệnh viện, sau sàng lọc ban đầu thì có hơn 200 trẻ có tình trạng nhẹ được cho về nhà. Số còn lại được điều trị nội trú tại các bệnh viện.

Lãnh đạo Trường Ischool Nha Trang thăm hỏi học sinh ngộ độc đang được điều trị tích cực. (Ảnh: SKĐS)

Theo đánh giá ban đầu của các bệnh viện có 21 cháu nặng, cần theo dõi tích cực. Đến tối 21/11, khi đoàn công tác của Bộ Y tế vào thì còn 206 bệnh nhân (một số giáo viên, còn lại chủ yếu là học sinh) đang điều trị tại 7 cơ sở y tế của Khánh Hòa.

Trong đó có 2 trẻ đang được theo dõi hồi sức tích cực, số còn lại trong tình trạng sức khỏe đã ổn định hơn, triệu chứng lâm sàng cải thiện nhiều. Các chỉ số xét nghiệm đang có xu hướng giảm và trở về chỉ số bình thường.

"Điều rất đáng tiếc là có một trẻ tử vong. Vụ ngộ độc thực phẩm này được xác định là nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn Salmonella. Còn để xác định chính xác do mẫu thức ăn nào bị nhiễm khuẩn thì cần chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang trong chiều 22/11. Từ đó, sẽ truy xuất xác định công đoạn nào trong chuỗi cung ứng thức ăn bị nhiễm khuẩn vi khuẩn salmonella". TS Dương cho biết.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai- thành viên đoàn công tác cũng cho biết thêm, ngay trong tối 21/11 đoàn công tác của Bộ Y tế đã vào các bệnh viện, thăm khám các trường hợp nặng, có triệu chứng, có nguy cơ. Hiện sức khỏe các trẻ diễn tiến thuận lợi, xu hướng tiến triển tốt, chủ yếu dùng thuốc kháng sinh, điều trị triệu chứng. Nhiều trường hợp đã được cho ra viện.

Theo TS Nguyên, ngộ độc do Salmonella có thể biểu hiện từ nhẹ cho tới rất nghiêm trọng và thậm chí gây tử vong. Thống kê tại các nước phát triển cho thấy, tỷ lệ tử vong trong số các trường hợp ngộ độc thực phẩm do nhiễm khuẩn Salmonella vẫn khoảng 1%. Với trường hợp ngộ độc thực phẩm do Salmonella, vi khuẩn gây bệnh chủ yếu tập trung ở ruột, trong một số ít trường hợp có thể vào máu dẫn đến nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn.

Trước đó, tối 21/11, ông Nguyễn Trọng Khoa, phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cho biết, để hỗ trợ xử trí vụ ngộ độc hàng loạt của học sinh tại Trường iSchool Nha Trang, Bộ Y tế đã cử nhóm chuyên gia vào Khánh Hòa.

Đoàn công tác của Bộ Y tế gồm đại diện Cục Quản lý khám, chữa bệnh và Cục An toàn thực phẩm. Phái bệnh viện có TS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc và các chuyên gia về Truyền nhiễm và Vi sinh, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tham gia hỗ trợ.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa tập trung mọi nguồn lực để theo dõi, xử trí kịp thời diễn biến của các ca ngộ độc, tổ chức hội chẩn trực tuyến xin ý kiến Bệnh viện Bạch Mai đối với những ca bệnh có diễn biến tăng nặng, nguy kịch.

