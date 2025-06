Người đàn ông 26 tuổi sốc phản vệ nặng sau bữa tối thừa nhận ăn món 'đặc sản' này

Sốc phản vệ nặng do ăn ve sầu chiên

Mới đây, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một trường hợp sốc phản vệ nghiêm trọng do ăn ve sầu chiên. Đây là món ăn được nhiều người xem là "đặc sản tự nhiên" nhưng tiềm ẩn không ít nguy cơ cho sức khỏe.

Bệnh nhân là anh N.T.A (26 tuổi, trú tại Tỉnh Hải Dương). Theo lời người nhà, chỉ khoảng 15 phút sau khi dùng bữa tối với món ve sầu chiên giòn, anh A bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường: ngứa ngáy, khó thở, nổi mẩn ban rát đỏ từng đám, sưng phù mặt, mí mắt rồi nhanh chóng lịm dần. Ngay lập tức, gia đình đã đưa anh đến Trung tâm Y tế cấp cứu trong tình trạng mạch nhanh, huyết áp tụt.

Bệnh nhân bị sốc phản vệ nghi dị ứng do ăn co ve sầu. Ảnh: BVCC

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc phản vệ độ nặng do dị ứng với thức ăn, nghi là do protein có trong côn trùng. Bệnh nhân nhanh chóng được xử trí cấp cứu theo phác đồ chống sốc phản vệ: tiêm Adrenaline, truyền dịch nhanh, thở oxy và theo dõi sát các chỉ số sinh tồn. Sau gần một giờ đồng hồ can thiệp tích cực, anh A đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được điều trị hồi sức.

Trao đổi về trường hợp này, bác sĩ CKI. Vũ Trọng Tuấn – Trưởng Khoa Cấp cứu – HSTC & Chống độc của Trung tâm Y tế chia sẻ: "Côn trùng như ve sầu có thể chứa các loại protein lạ dễ gây dị ứng. Không ít người bị phản ứng nặng sau khi ăn nhộng tằm, cào cào, dế... Thậm chí, nếu từng bị dị ứng hải sản, người ăn côn trùng càng có nguy cơ cao bị sốc phản vệ – phản ứng dị ứng toàn thân có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử lý kịp thời."

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người dân thích thú trải nghiệm món ăn "lạ", "tự nhiên", đặc biệt là côn trùng bắt từ môi trường hoang dã, nguy cơ ngộ độc, dị ứng hoặc nhiễm ký sinh trùng là hoàn toàn có thật.

Cách phòng ngừa sốc phản vệ do thực phẩm

Để đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng tránh những rủi ro cho sức khỏe, các bác sĩ đưa ra các khuyến cáo:

- Không nên ăn các loại côn trùng tự bắt, chưa qua kiểm định an toàn thực phẩm.

- Những người có cơ địa dị ứng, đặc biệt với hải sản, phấn hoa, nên tránh thử các món ăn lạ, chưa từng dùng trước đây.

- Ngay khi có dấu hiệu bất thường sau ăn như ngứa, nổi mẩn, sưng phù, khó thở, đau bụng, choáng váng... cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

- Nên chọn món ăn an toàn, có nguồn gốc rõ ràng và tuyệt đối không đánh đổi sức khỏe bằng những món ăn "độc, lạ" chưa được kiểm chứng.