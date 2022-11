Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm học sinh và giáo viên ngộ độc thực phẩm

Đoàn chuyên gia đến từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã vào Khánh Hòa hỗ trợ công tác điều trị. Trong trường hợp ngành y tế Khánh Hòa cần hỗ trợ trực tiếp nhân lực và phương tiện, thuốc phục vụ điều trị, thì báo cáo ngay với Bộ Y tế để Cục báo cáo Lãnh đạo Bộ điều động chuyên gia đến hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị ngành y tế Khánh Hòa tập trung cao độ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và phương tiện để điều trị, chăm sóc cho các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

Đến ngày 20/11, ghi nhận của nhà trường đã có 476 học sinh và 19 thầy cô giáo đã vào thăm khám, điều trị nội trú tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà, trong đó có 209 học sinh, 7 thầy cô vẫn phải tiếp tục điều trị và nhiều trường hợp tái nhập viện. Do đó, lãnh đạo nhà trường đã đề nghị các cơ quan y tế tăng cường tối đa nguồn lực trong xử trí và điều trị các trường hợp ngộ độc. Đã có 1 học sinh tử vong.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức cấp cứu, điều trị đối với các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm, trường hợp bệnh nhân có diễn biến nặng phải chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời. Đồng thời cần tổ chức điều tra, xác định rõ nguyên nhân vụ việc. Tiến hành kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường Tiểu học - THCS - THPT Ischool Nha Trang; truy xuất nguồn gốc thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm. Cần xử lí nghiêm nếu có các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu đình chỉ hoạt động tạm thời bếp ăn trường Tiểu học - THCS - THPT Ischool Nha Trang cho đến khi có kết quả điều tra xác định nguyên nhân và chỉ được hoạt động trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm vệ sinh cá nhân, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, bảo quản đối với các thực phẩm ăn ngay cung cấp cho học sinh, chỉ cho phép sử dụng sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo quản ở điều kiện phù hợp theo yêu cầu.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Khánh Hòa đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng kiểm tra đơn vị cung cấp các suất ăn cho Trường Ischool Nha Trang là hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam (đường Hai Bà Trưng, Nha Trang).

Các mẫu xét nghiệm đã được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xác định nguyên nhân độc tố. Dự kiến đến ngày 23/11 sẽ có kết quả.

Điều 8 bác sĩ từ TPHCM ra Nha Trang điều trị cho học sinh bị ngộ độc ở Nha Trang

Chiều 21/11, lãnh đạo trường Ischool Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết có 8 chuyên gia là bác sĩ công tác tại TPHCM đã có mặt tại TP. Nha Trang kiểm tra, thăm khám cho trên 200 học sinh đang điều trị tại các bệnh viện.

Theo đó, đoàn y bác sĩ TPHCM đã vào các bệnh viện, phối hợp với đồng nghiệp tại địa phương để hội chẩn, đưa ra các phác đồ điều trị cho các em. Trong chiều nay, các chuyên gia tại TPHCM tiếp tục đến Khánh Hòa, để chăm sóc y tế cho số học sinh đang ở trong viện.

Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm học sinh và giáo viên ngộ độc thực phẩm ảnh 1Thầy Phạm Hữu Bình thay mặt trường xin lỗi phụ huynh học sinh. (Ảnh L.H)

Trước đó, hàng trăm học sinh trở về nhà thì bị đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt, nghi bị ngộ độc thực phẩm, sau khi dùng bữa tại trường Ischool Nha Trang trưa 17/11. Các em được phụ huynh đưa đi cấp cứu tại 5 bệnh viện trên địa bàn TP. Nha Trang. Theo thống kê của Sở Y tế, có khoảng 600 học sinh tới các bệnh viện thăm khám, kiểm tra, trong đó 240 em được cho về nhà theo dõi; 360 em nhập viện điều trị nội trú. Đến chiều 20/11, còn 266 em đang điều trị, trong đó 21 em tình trạng nặng.

Ngoài ra, một nam sinh 6 tuổi (bố là người nước ngoài) đã tử vong trên đường chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, TPHCM. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau bữa trưa của trường Ischool Nha Trang, được bác sĩ chẩn đoán vào thời điểm nhập viện là sốc nhiễm trùng và ngộ độc thực phẩm.

Bộ Y tế vào cuộc vụ hàng trăm học sinh và giáo viên ngộ độc thực phẩm ảnh 2Trường Ischool Nha Trang tổ chức đối thoại với phụ huynh. (Ảnh L.H)

Trong cuộc đối thoại chiều qua với trường Ischool, các phụ huynh cho biết, hai tháng qua họ phát hiện chất lượng bữa ăn của con học bán trú có vấn đề, đã yêu cầu trường xem lại thức ăn, nguồn nước, nhưng chưa được phúc đáp thì học sinh đã nhập viện. Phụ huynh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan, trong đó công an phải vào cuộc điều tra, tìm nguyên nhân, vì sự việc đã trải qua nhiều ngày nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả.Tại buổi đối thoại, Hiệu trưởng trường Ischool Nha Trang Phạm Hữu Bình đã xin lỗi và nhận bản thân có nhiều thiếu sót, chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Vào sáng cùng ngày, UBND Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan về sự việc hàng trăm học sinh trường Ischool Nha Trang, nhưng nội dung chưa được công bố.

Nguồn: https://tienphong.vn/bo-y-te-vao-cuoc-vu-hang-tram-hoc-sinh-va-giao-vien-ngo-doc-thuc-pham-post1488263.tpo