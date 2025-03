Thời điểm uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

Chuyên gia nghiên cứu tuổi thọ Dan Buettner, nổi tiếng với nghiên cứu về "Vùng Xanh" (nơi có nhiều người sống thọ trên 100 tuổi), nói rằng thời điểm uống cà phê có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch, kéo dài tuổi thọ.

Trong một video TikTok gần đây, Buettner giải thích rằng cà phê là một trong những thức uống trường thọ tuyệt vời nhất. "Uống một hoặc hai tách cà phê trước buổi trưa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngược lại, uống cà phê vào buổi chiều hoặc tối dường như không có tác dụng tương tự", Buettner nói.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Tim mạch châu Âu, phân tích dữ liệu từ hơn 40.000 người trưởng thành, cho thấy những người uống cà phê vào buổi sáng giảm 31% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch và 16% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân so với những người uống cà phê cả ngày hoặc không uống.

"Đây là nghiên cứu đầu tiên kiểm tra mối liên hệ giữa thời gian uống cà phê và sức khỏe", tiến sĩ Lu Qi, tác giả chính của nghiên cứu từ Đại học Tulane nói, lý giải rằng kết quả cho thấy không chỉ việc có uống cà phê hay không, uống bao nhiêu, mà thời điểm uống trong ngày cũng rất quan trọng.

"Chúng ta thường không đưa ra lời khuyên về thời gian trong hướng dẫn chế độ ăn uống, nhưng có lẽ nên cân nhắc điều này trong tương lai", tiến sĩ Qi nhận định.

Các chuyên gia cho rằng uống cà phê vào cuối ngày có thể làm gián đoạn giấc ngủ, dẫn đến hậu quả tiêu cực cho sức khỏe. Tiến sĩ Qi giải thích: "Uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối có thể làm gián đoạn nhịp sinh học và nồng độ hormone như melatonin. Điều này dẫn đến những thay đổi trong các yếu tố nguy cơ tim mạch như viêm nhiễm và huyết áp".

Chuyên gia nghiên cứu tuổi thọ Dan Buettner cho biết uống cà phê trước buổi trưa có thể kéo dài tuổi thọ. Ảnh: Pexels

Buettner đã dành nhiều năm nghiên cứu lối sống ở các Vùng Xanh, bao gồm các khu vực ở Italy, Nhật Bản, Costa Rica và Hy Lạp, nơi người dân sống lâu và khỏe mạnh hơn.

Cùng với việc uống cà phê đúng cách, ông khuyến khích mọi người xem xét lại thói quen ăn sáng của mình. Thay vì các món ăn sáng phổ biến ở phương Tây như thịt xông khói hoặc granola nhiều đường, ông khuyên nên ăn các bữa ăn giàu dinh dưỡng như súp minestrone (chủ yếu chứa đậu, rau xanh và ngũ cốc), món ăn thường được tiêu thụ ở Sardinia - một trong những Vùng Xanh.