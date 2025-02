Lợi ích của cà phê đến sức khỏe tình dục nam giới

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, cà phê, chứa caffeine, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục nam giới theo nhiều cách, cụ thể:

Cải thiện rối loạn cương dương

Một nghiên cứu từ PLOS ONE cho thấy rằng nam giới uống khoảng 2-3 tách cà phê mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc rối loạn cương dương (ED) so với những người không uống cà phê. Caffeine hoạt động như một chất kích thích, giúp tăng lượng máu chảy đến dương vật, từ đó hỗ trợ duy trì sự cương cứng.

Nam giới tiêu thụ từ 85 đến 170 mg caffeine mỗi ngày giảm 42% nguy cơ rối loạn cương dương so với những người không uống. Caffeine có thể hoạt động bằng cách thư giãn các động mạch và cơ trơn ở dương vật, qua đó tăng cường lượng máu lưu thông và cải thiện chức năng cương dương.

Duy trì sức khỏe tình dục

Sức khỏe tim mạch tốt là yếu tố quan trọng để duy trì sức khỏe tình dục, vì nó giúp máu lưu thông tốt hơn đến các cơ quan sinh dục.

Cà phê có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch nếu được tiêu thụ vừa phải, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và cải thiện chức năng tình dục ở nam giới.

Theo Journal of Urology, các bệnh về tim mạch có thể dẫn đến rối loạn cương dương do lưu lượng máu bị hạn chế. Do đó, việc duy trì sức khỏe tim mạch tốt thông qua thói quen tiêu thụ cà phê hợp lý có thể gián tiếp hỗ trợ sức khỏe tình dục.

Cà phê có thể có lợi cho sức khỏe tình dục của nam giới nếu tiêu thụ vừa phải. Ảnh: Pexels

Tác động tiêu cực khi tiêu thụ quá nhiều cà phê

Mặc dù cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tình dục nam giới, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây hại. Việc tiêu thụ quá mức caffeine có thể gây ra lo lắng, mất ngủ và tăng nhịp tim, ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần và sức khỏe tổng thể. Những yếu tố này có thể làm giảm ham muốn tình dục và gây rối loạn cương dương.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể làm giảm mức testosterone, hormone quan trọng trong việc duy trì ham muốn tình dục và khả năng sinh sản ở nam giới.