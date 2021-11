Thế nào là “cậu nhỏ” có kích thước bình thường?

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Theo Ths.Bs Nguyễn Văn Đức – Khoa Phẫu thuật Tiết niệu – Nam học Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, đối với người Việt Nam, chu vi dưới 11cm được coi là dương vật nhỏ.

Theo BS Đức, chiều dài trung bình “cậu nhỏ” của người Việt Nam ở trạng thái mềm là khoảng 3 –6,5 cm. Khi cương, dương vật sẽ dài từ 9-12 cm.

Các trường hợp được coi là có dương vật nhỏ, tức là dương vật có độ dài dưới 4 cm ở trạng thái mềm và dưới 9 cm ở trạng thái cương cứng.

Chu vi của dương vật khi cương cứng từ 9cm đến 12cm. Đối với người Việt Nam, chu vi dưới 11cm được coi là dương vật nhỏ.

Ths.Bs Nguyễn Văn Đức – Khoa Phẫu thuật Tiết niệu – Nam học Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Vậy “cậu nhỏ” to bao nhiêu là đủ?, theo BS Đức, về kích thước của dương vật, nam giới ai cũng muốn to, nhưng không phải cứ càng to sẽ tốt vì còn phụ thuộc vào cơ thể của mỗi người.

“Đối với người Việt Nam, chiều dài dương vật trên 14cm và chu vi trên 15cm là rất ổn. Nếu quá cỡ này, phụ nữ sẽ không chịu đựng được”, BS Đức nói.

Cũng theo BS Đức, dương vật dài hay ngắn phụ thuộc vào phần thân dương vật. Da của thân dương vật thường có màu xám, trên da cũng có những lỗ chân lông mà đôi khi sẽ có những chấm trắng trên da là bã đậu ở lỗ chân lông. Bã đậu ở lỗ chân lông không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Thân dương vật bao gồm 2 vật hang và 1 vật xốp, khi dương vật cương lên, máu sẽ đổ đầy vào vật hang và vật xốp làm cho dương vật to lên.

Bình thường dương vật khi cương sẽ to lên gấp 8-10 lần so với khi dương vật xìu. Bao phủ bên ngoài là da thân dương vật. Da thân dương vật sẽ thuận lợi trong việc đặt vật độn sinh học khi phẫu thuật làm to dương vật.

Thực tế thời gian qua, không ít quý ông tìm đến những loại thuốc được quảng cáo có khả năng tăng kích cỡ, sức mạnh cho “cậu nhỏ”. Nhưng cuối cùng, không ít trường hợp đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười, thậm chí phải nhập viện vì các loại “thần dược” này.

BS cảnh báo, nhiều người dùng hiệu quả chưa thấy đâu nhưng đã phải nhập viện do bị mẩn ngứa, viêm ở cơ quan sinh dục nam, rối loạn cương dương trầm trọng… rất khó khăn trong điều trị. Do đó, các quý ông cũng không nên lạm dụng, khi cần dùng phải theo chỉ định của bác sĩ.

