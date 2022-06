Thay đổi bất ngờ nhờ 1 ly nước ép củ dền, đặc biệt ở quý ông

Thứ Sáu, ngày 10/06/2022 10:00 AM (GMT+7)

Nghiên cứu từ Đại học Nam Úc cho thấy ăn hoặc uống nước ép củ dền đem đến tác động bất ngờ lên cơ thể của người tập thể dục, trong đó quý ông được hưởng lợi nhiều nhất.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng củ dền, nho, anh đào chua... góp phần cung cấp oxit nitric trong cơ thể, tăng cường hiệu suất tập luyện sức bền, xây dựng cơ bắp một cách đáng ngạc nhiên. Trong đó củ dền được quan tâm hơn cả vì nó dễ tìm, rẻ tiền và có lượng oxit nitric cực cao.

Theo Medical Xpress, kết quả trên đúc kết từ việc đánh giá dữ liệu từ 118 nghiên cứu với 1.872 người tham gia, đồng thời phân tích tổng hợp, đánh giá tác động của việc tiêu thụ thực phẩm giàu nitrat (điển hình là rau lá xanh), thực phẩm có chứa polyphenol (như quả mọng, anh đào và ca cao), và L- Citrulline (trong dưa hấu) về hiệu suất tập luyện sức bền.

Theo bài công bố trên Journal of the International Society of Sports Nutrition, hàm lượng nitrat có trong củ dền được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy lưu lượng máu, tăng cung cấp chất dinh dưỡng và oxy cho cơ bắp trong quá trình tập luyện, giúp việc tập luyện hiệu quả bất ngờ.

Tương tự, polyphenol trong nho, anh đào và chiết xuất vỏ cây thông giúp bảo vệ nitrat khỏi bị mất mát trong cơ thể, tăng cường sức chịu đựng. Riêng L-citrulline mặc dù có khả năng thúc đẩy sản xuất oxit nitric trong cơ thể, nhưng tiêu thụ dưa hấu không làm tăng hiệu suất tập thể dục.

Đặc biệt, tác động đến quý ông rõ ràng hơn so với phụ nữ, nhất là trong việc xây dựng cơ bắp.

Trưởng nhóm nghiên cứu - tiến sĩ Noah D'Unienville từ đại học Nam Úc cho biết những phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng về thực phẩm là chất tăng cường sức bền tự nhiên.

Hơn nữa, việc thêm một ly nước ép củ dền hay thưởng thức món ăn có củ dền hàng ngày là điều rất dễ làm. Tiến sĩ Noah D'Unienville gợi ý bạn có thể thử dùng nước ép củ dền như một loại thức uống thể thao tốt và lành mạnh.

