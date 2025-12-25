Tế bào ung thư 'thích' gì nhất? Câu trả lời nằm ngay trên mâm cơm nhà bạn

Tế bào ung thư “thích” gì nhất? Vì sao thịt đã qua chế biến nên hạn chế

Có lẽ không nhiều người biết rằng trong cơ thể mỗi người đều tồn tại cả gen sinh ung thư và gen ức chế ung thư. Nói cách khác, ai cũng có khả năng xuất hiện tế bào ung thư, và nguy cơ hình thành tế bào ung thư thường tăng lên theo tuổi tác.

Hàng ngày, thực phẩm chúng ta cung cấp cho cơ thể đều có khả năng gây ra ung thư và cũng có khả năng ức chế ung thư. Đặc biệt, các nghiên cứu khoa học đã cho thấy rằng, với nhóm ung thư đường tiêu hóa thì nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ chính thức ăn mà con người nạp vào cơ thể hàng ngày.

Giống như mọi tế bào, tế bào ung thư sẽ cần có các chất dinh dưỡng để phát triển. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, một trong những thực phẩm bệnh nhân ung thư nên hạn chế đó là thịt đã qua chế biến.

Ăn thịt đã qua chế biến có làm tăng nguy cơ phát triển tế bào ung thư?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên thịt đã qua chế biến có liên quan đến nguy cơ gia tăng sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt ở đường tiêu hóa

Thịt qua chế biến là tất cả những loại thịt đã được bảo quản bằng cách hun khói, xử lý hoặc ướp muối và có thể có thêm chất bảo quản hóa học để giữ nguyên hương vị.

Một số loại thịt đã qua chế biến bao gồm: Giăm bông, lạp xưởng, xúc xích, xúc xích hun khói, thịt bò khô, thịt bò nướng và gà tây... Vì thế, cần hạn chế ở mức thấp nhất để giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người thường xuyên tiêu thụ thịt đã qua chế biến có khả năng mắc ung thư tăng từ 20 - 50% so với những người không ăn. Mặt khác, nghiên cứu cũng chỉ ra, nếu một người tiêu thụ khoảng 50 gram thịt đã chế biến vào mỗi ngày (tương đương khoảng 4 lát thịt xông khói hoặc một chiếc xúc xích) sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng lên 18%.

Ngoài thịt chế biến, thịt đỏ cũng là loại thực phẩm nên hạn chế trong chế độ dinh dưỡng cho người ung thư. Nghiên cứu khoa học đã chứng minh thường xuyên ăn thịt đỏ góp phần tăng nguy cơ tiến triển bệnh ung thư.

3 lý do khoa học lý giải vì sao ăn nhiều thịt chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Thứ nhất, chất nitrit hoặc nitrat được thêm vào thịt để bảo quản có thể làm tăng tiếp xúc ngoại sinh với nitrosamine, hợp chất N-nitroso và tiền chất của chúng.

Các nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn uống chứa hợp chất N-nitroso có liên quan đến nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa.

Thứ 2, trong các loại thịt chế biến sẵn, lượng muối thường cao. Đây được coi là một yếu tố gây nguy cơ ung thư dạ dày. Ăn nhiều muối có thể làm hỏng niêm mạc dạ dày, tăng hình thành hợp chất N-nitroso nội sinh, tương tác hiệp đồng với các chất gây ung thư dạ dày và làm tăng sự xâm nhập của vi khuẩn HP.

Thứ 3, sắt heme trong thực phẩm cũng làm tăng sự hình thành hợp chất N-nitroso nội sinh vì heme trong thịt đỏ có thể dễ dàng bị nitro hóa và hoạt động như một tác nhân nitro hóa. Dựa trên kết quả của nhóm thuần tập Điều tra Triển vọng Châu Âu về Ung thư và Dinh dưỡng (EPIC), sự hình thành hợp chất N-nitroso nội sinh khi tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn liên quan đến tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Cách ăn thịt chế biến sẵn an toàn, ngăn ngừa hình thành tế bào ung thư

Để giảm thiểu rủi ro liên quan đến thịt chế biến sẵn, hãy cố gắng hạn chế lượng tiêu thụ và lựa chọn các loại thịt tươi, chưa qua chế biến.

Khi ăn thịt, hãy chọn các phần thịt nạc và cân nhắc các phương pháp chế biến lành mạnh hơn như nướng, hấp hoặc luộc.

Chọn mua các sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đọc kỹ nhãn mác để kiểm tra thành phần, hạn sử dụng, và các loại phụ gia có trong sản phẩm.

Không nên sử dụng quá nhiều thịt chế biến sẵn trong tuần, đặc biệt là đối tượng trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh lý nền.

Nên tăng cường ăn cá, đặc biệt là các loại cá giàu axit béo omega-3, và bổ sung thêm trái cây, rau củ và ngũ cốc nguyên hạt vào bữa ăn cũng rất hữu ích cho sức khỏe tổng thể.