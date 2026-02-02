Đổ mồ hôi đêm bất thường

Đổ mồ hôi đêm là một trong những dấu hiệu cảnh báo sớm phổ biến của các loại ung thư như lympho (ung thư hạch), bệnh bạch cầu hoặc ung thư gan. Khác với cảm giác nóng nực thông thường do nhiệt độ phòng, người bệnh thường đổ mồ hôi ướt đẫm quần áo và chăn ga dù phòng đang rất mát mẻ. Đây là phản ứng của hệ miễn dịch khi nỗ lực chống lại tế bào ung thư hoặc do sự thay đổi nội tiết tố đột ngột do khối u gây ra.

Những cơn đau dữ dội

Cơn đau do ung thư thường trở nên tồi tệ hơn vào ban đêm khi không gian yên tĩnh và bạn không còn bị xao nhãng bởi công việc. Đặc biệt, đau xương vào ban đêm có thể là dấu hiệu của ung thư xương hoặc ung thư di căn xương (như ung thư tuyến tiền liệt hoặc ung thư vú di căn). Cơn đau này thường mang tính chất đau âm ỉ, đau nhức sâu bên trong và không thuyên giảm dù bạn thay đổi tư thế nằm.

5 dấu hiệu cảnh báo ung thư thường xuất hiện vào ban đêm không phải ai cũng chú ý. (Ảnh minh họa: Tuổi Trẻ)

Ho khan kéo dài hoặc khó thở khi nằm

Ho kéo dài hơn 3 tuần không liên quan đến cảm cúm, đặc biệt là ho nhiều hơn về đêm, có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi hoặc ung thư vòm họng. Khi nằm xuống, áp lực lên phổi thay đổi hoặc khối u chèn ép đường thở khiến cơn ho trở nên dữ dội hơn, đôi khi đi kèm cảm giác tức ngực hoặc khó thở. Nếu bạn ho ra đờm có lẫn máu vào buổi đêm hoặc sáng sớm, đó là tình trạng báo động cần can thiệp y tế ngay.

Sốt nhẹ về chiều tối và đêm không rõ nguyên nhân

Những cơn sốt nhẹ kéo dài xuất hiện đều đặn vào chiều tối hoặc đêm có thể là dấu hiệu hệ miễn dịch đang bị suy yếu do tế bào ác tính xâm lấn. Loại sốt này thường không đi kèm với các triệu chứng viêm nhiễm thông thường như đau họng hay sổ mũi. Đây thường là triệu chứng đi kèm của bệnh ung thư máu hoặc ung thư hạch ở giai đoạn sớm.

Thường xuyên tiểu đêm hoặc đi ngoài bất thường

Việc phải thức dậy nhiều lần trong đêm để đi tiểu có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới hoặc ung thư bàng quang. Ngoài ra, nếu bạn gặp tình trạng đau quặn bụng, đi ngoài ra máu hoặc thay đổi thói quen đại tiện vào ban đêm, đó có thể là tín hiệu từ ung thư đại trực tràng. Việc theo dõi màu sắc và tính chất chất thải vào thời điểm này rất quan trọng để phát hiện sớm các bất thường về đường tiêu hóa.

Những dấu hiệu trên cũng có thể xuất hiện trong một số bệnh lý lành tính khác. Tuy nhiên, nếu chúng kéo dài hơn 2 tuần và có xu hướng nặng dần lên, bạn tuyệt đối không nên chủ quan. Hãy thực hiện tầm soát ung thư định kỳ để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.