Tại sao bạn tăng cân sau khi bỏ thuốc lá?

Hầu hết những người hút thuốc đều tăng cân sau khi bỏ thuốc.

Theo Eat This, Not That, bỏ thuốc lá không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là đối với những người coi hút thuốc như một phần trong thói quen hàng ngày của họ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), bỏ thuốc lá có thể làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển các bệnh liên quan, bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) và các bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới từ Đại học Minnesota phát hiện ra rằng, việc bỏ hút thuốc có khả năng dẫn đến tăng cân.

Nghiên cứu gần đây cho thấy, những người bỏ thuốc lá có thể có xu hướng chuyển sang ăn đồ ăn vặt nhiều hơn, dẫn đến tăng cân. Ảnh: NHẬT LINH

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Drug and Alcohol Dependence, cho thấy rằng hệ thống opioid - bộ não chịu trách nhiệm điều tiết cơn nghiện và sự thèm ăn, có thể khiến những người hút thuốc trước đây bị cai nicotine thích ăn đồ béo, có đường hơn để lấp đầy khoảng trống.

Nghiên cứu đã phân tích một nhóm người tham gia hút thuốc và không hút thuốc trong độ tuổi từ 19 đến 75 tuổi. Tất cả các đối tượng được yêu cầu ngừng sử dụng nicotine trong 24 giờ và được dùng giả dược hoặc 50mg naltrexone (một loại thuốc thường được sử dụng để điều trị rối loạn sử dụng opioid và rối loạn sử dụng rượu).

Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng, lý do của loại thuốc này là để giúp bình thường hóa lượng calo của những người hút thuốc đến mức phù hợp với nhóm những người không hút thuốc.

Sau đó, những người tham gia được cung cấp nhiều loại đồ ăn nhẹ khác nhau, về mật độ năng lượng từ cao đến thấp và kích thước mặn, ngọt và béo.

Nghiên cứu cho thấy rằng, những người đang hút thuốc tiêu thụ nhiều calo hơn. Những người đã dùng naltrexone ít có khả năng chọn thực phẩm có hàm lượng calo cao.

Tác giả của nghiên cứu Mustafa al'Absi, là giáo sư tại Khoa Y học Gia đình và Sức khỏe Hành vi Sinh học tại Trường Y Đại học Minnesota, Cơ sở Duluth, cho biết: "Những phát hiện của nghiên cứu có thể liên quan đến việc sử dụng thực phẩm, đặc biệt là những thực phẩm có hàm lượng calo cao, để đối phó với tác động tiêu cực và sự đau khổ đặc trưng cho cảm giác mà mọi người trải qua trong quá trình cai thuốc lá. Các kết quả từ nghiên cứu tiền lâm sàng và lâm sàng hỗ trợ điều này và chứng minh rằng, căng thẳng làm tăng xu hướng đối với thực phẩm nhiều chất béo và đường cao."

Tiến sĩ Mustafa al'Absi tin rằng, tăng cân hoặc sợ tăng cân sau khi bỏ thuốc, có thể là một yếu tố khiến một số người hút thuốc tái nghiện.

"Những phát hiện này chỉ ra tác động của việc sử dụng thuốc lá đối với sự thèm ăn và giúp xác định ảnh hưởng của một liên kết sinh học quan trọng, hệ thống opioid của não, đối với sự thèm ăn trong quá trình cai nicotine. Nỗi sợ tăng cân là mối quan tâm lớn của những người hút thuốc khi nghĩ đến việc bỏ thuốc. Chìa khóa để loại bỏ những rào cản này là hiểu rõ hơn về các yếu tố làm tăng sự thôi thúc đối với thực phẩm giàu calo.", Tiến sĩ Mustafa al'Absi, cho biết thêm.

