Ca mổ xuyên đêm cấp cứu người phụ nữ tự phá thai 33 tuần tại nhà

Bệnh nhân H.T.T (40 tuổi, ở xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1 trong tình trạng nguy kịch: Khó thở, da xanh tái, niêm mạc nhợt nhạt, bụng chướng căng, đau dữ dội, huyết áp không đo được, mạch nhanh trên 150 lần/phút, kèm theo ra huyết đỏ sẫm từ âm đạo và mất kiểm soát đại-tiểu tiện.

Qua khai thác bệnh sử, chị T. từng sinh thường 4 lần, lần mang thai thứ 5 này thai được 33 tuần. Hai ngày trước khi nhập viện, chị phát hiện thai chết lưu qua khám tại một phòng khám tư. Thay vì đến bệnh viện, chị tự ý mua thuốc phá thai về dùng tại nhà, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

Ngay khi tiếp nhận, kíp trực nhanh chóng hồi sức, lấy đường truyền, thực hiện xét nghiệm nhóm máu và hội chẩn gấp với lãnh đạo bệnh viện. Chẩn đoán xác định bệnh nhân bị sốc mất máu nặng do vỡ tử cung sau khi tự ý phá thai. Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ, chuyển lên Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức để phẫu thuật cấp cứu xuyên đêm.

Bệnh nhân sau ca mổ. Ảnh: BVCC.

Trong phòng mổ, khi rạch ổ bụng, các bác sĩ phát hiện máu đỏ sẫm tràn ngập, khoảng 3 lít máu và cục máu đông chảy ra. Tử cung bị vỡ rộng ở mặt sau, khối thai 1.800 gram đã trôi vào ổ bụng. Tình trạng rối loạn đông máu khiến máu tiếp tục chảy không kiểm soát.

Ê-kíp mổ quyết định cắt tử cung bán phần để cầm máu, đồng thời truyền cấp tốc 1.750ml khối hồng cầu, 1.150ml huyết tương và 100ml Cryo. Bệnh nhân rơi vào nguy cơ ngừng tuần hoàn, đội ngũ y bác sĩ không bỏ cuộc, đã hồi sức tích cực, cho thở máy và điều trị rối loạn đông máu.

Sau hơn hai giờ phẫu thuật, ca mổ thành công, chị T. được cứu sống. Sau mổ, chị tiếp tục nhận thêm 1.050ml khối hồng cầu và được chăm sóc tích cực tại Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Xuân Hiền, phá thai nội khoa chỉ an toàn khi thai dưới 7 tuần, làm tổ trong tử cung và được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ. Thai lớn hoặc chết lưu nếu tự ý dùng thuốc có thể gây băng huyết, nhiễm trùng, đe dọa tính mạng. Người phụ nữ cần đến cơ sở y tế uy tín để được tư vấn, tránh rủi ro và bảo vệ sức khỏe sinh sản về lâu dài.