Mang thai 32 tuần mà không biết

Ngày 24/8, bác sĩ Nguyễn Trung Đạo, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết thai phụ kinh nguyệt không đều nên không biết mang thai. Đây là lần mang thai thứ ba, hai lần trước sinh mổ.

Hiện sức khỏe của mẹ ổn định, thai nhi phát triển tốt. Bác sĩ đề nghị làm thêm xét nghiệm máu, hẹn hai tuần sau tái khám.

Hình ảnh siêu âm phát hiện người phụ nữ mang thai 32 tuần. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo bác sĩ, nhiều người phát hiện tuổi thai muộn nhưng trong khoảng dưới 20 tuần, "trường hợp biết thai muộn ngoài 30 tuần như trên rất hiếm gặp và nguy hiểm". Trước đó, bác sĩ tiếp nhận trường hợp mang thai 35 tuần, thai 2,8 kg nhưng mẹ cũng không biết.

Trường hợp không biết mang thai gây nguy hiểm sức khỏe mẹ và bé, bỏ qua các mốc khám thai, sàng lọc quan trọng. Trẻ có nguy cơ dị tật, suy dinh dưỡng, còn mẹ có nguy cơ sinh non, nhau bong non... Trong đó, nhau bong non là cấp cứu sản khoa, diễn biến đột ngột, có thể gây tử vong cho thai nhi và đe dọa tính mạng người mẹ.

Do đó, khi bị mất kinh hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mang thai chị em nên đi khám sớm để có kế hoạch theo dõi thai kỳ hợp lý, an toàn.

