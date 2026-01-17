Sai lầm trong phòng ngủ vào mùa đông khiến bạn dễ tỉnh giấc

Ngủ đủ giấc là mục tiêu tích cực mà nhiều người đặt ra cho năm mới. Theo khuyến cáo của Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), mỗi người cần thời lượng ngủ khác nhau, song trung bình, người trưởng thành cần giấc ngủ kéo dài 7-9 giờ mỗi đêm.

Tuy nhiên, khi nhiệt độ giảm sâu, ngày càng nhiều người rơi vào tình trạng thiếu ngủ. Trên mạng xã hội, các mẹo và phương pháp giúp ngủ ngon xuất hiện dày đặc, từ kỹ thuật điều hòa nhịp thở đến các chiến lược tâm lý, được cả chuyên gia lẫn người dân ca ngợi.

Tiến sĩ Gareth Nye, bác sĩ kiêm giảng viên Khoa học Y sinh tại Đại học Salford (Anh) hiện tiến hành một nghiên cứu về giấc ngủ mùa đông, chỉ ra sai lầm mà nhiều người vô tình lặp lại mỗi tối, khiến họ khó chìm vào giấc ngủ, đó là để nhiệt độ phòng ngủ quá nóng. Dù việc tăng nhiệt độ sưởi ấm nghe có vẻ hợp lý trong những ngày đông giá lạnh, trong phòng ngủ, điều này có thể phản tác dụng.

Tiến sĩ Nye cho biết, trong quá trình chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ cơ thể trung tâm sẽ hạ xuống. Môi trường phòng ngủ mát mẻ thường tạo điều kiện cho giấc ngủ sâu hơn, song nếu nhiệt độ thay đổi quá nhanh, cơ thể dễ bị đánh thức bởi cảm giác rét run và sự khó chịu.

Khi thời tiết lạnh, nhiều người có xu hướng bật sưởi ở mức cao và để suốt đêm nhằm giữ ấm. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Nye, thói quen này thường mang lại tác dụng ngược. Ông cho biết thêm: "Phòng ngủ quá nóng khiến cơ thể khó hạ nhiệt đúng cách. Điều này làm gián đoạn quá trình giảm nhiệt độ cơ thể trung tâm - tín hiệu tự nhiên giúp não bộ nhận biết đã đến lúc cần đi ngủ".

Ảnh: Deposit Photos

Theo Nye, một căn phòng có cảm giác ấm áp, dễ chịu vào lúc đi ngủ có thể lại khiến giấc ngủ về sau trở nên chập chờn, bởi cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để tự điều chỉnh nhiệt độ. Hệ quả là người ngủ dễ tỉnh giấc vào rạng sáng, trong trạng thái nóng nực, ẩm dính và bứt rứt.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên lên giường trong tình trạng run vì lạnh. Bà Phoebe Street, Giám đốc tiếp thị thương hiệu kiêm chuyên gia giấc ngủ của Pretty You London, cho rằng chìa khóa nằm ở việc giữ phòng ngủ mát mẻ, trong khi vẫn đảm bảo giường ngủ đủ ấm.

Phoebe cho biết, phòng ngủ thường tạo cảm giác dễ chịu nhất cho giấc ngủ khi được giữ ở mức mát vừa phải, khoảng 16-18 độ C. Việc làm ấm trực tiếp giường ngủ hiệu quả hơn so với sưởi ấm cả căn phòng suốt đêm.

"Một túi chườm nước nóng đặt dưới chăn trong thời gian ngắn có thể giúp xua bớt cái lạnh ban đầu. Mặc đồ ngủ dài, chất liệu thoáng khí cũng giúp cơ thể dễ chịu mà không bị quá nóng, trong khi việc sử dụng các lớp chăn ga mỏng sẽ giúp bạn linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ suốt đêm", cô nói.

Bàn tay và bàn chân cũng đóng vai trò quan trọng với giấc ngủ đêm hơn nhiều người vẫn nghĩ. Tiến sĩ Nye cho biết: "Khi bàn chân được làm ấm, các mạch máu sẽ giãn nở. Điều này giúp cơ thể tỏa nhiệt tốt hơn, tạo điều kiện để nhiệt độ cơ thể trung tâm giảm xuống - tín hiệu cho thấy đã đến lúc bắt đầu giấc ngủ".

Ông dẫn lại một nghiên cứu công bố năm 2018, cho thấy những người đi tất khi ngủ thường chìm vào giấc ngủ nhanh hơn khoảng 7 phút, ngủ lâu hơn và ít tỉnh giấc giữa đêm hơn so với những người không đi tất.

Bác sĩ nói thêm: "Cơ chế rất đơn giản: bàn chân ấm giúp mạch máu giãn nở và hỗ trợ cơ thể thư giãn. Tất rộng, làm từ sợi tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Những loại quá chật sẽ cản trở lưu thông máu, gây tác dụng ngược".