Phát hiện bé gái 2 tuổi mắc bệnh than không rõ nguồn lây

Ngày 5-6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Điện Biên cho biến trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một cháu bé 2 tuổi nhiễm bệnh than. Đây là ca bệnh than thứ 14 ghi nhận tại tỉnh này.

Trước đó, cháu Thào Thị Đ. (SN 2021, trú tại Pú Xi, huyện Tuần Giáo, Điện Biên) có triệu chứng sốt, nôn ói, trên cánh tay trái có nốt tím đen và ngứa. Sau đó, nốt tím đen to lên và có mủ. Người nhà đưa bé đi bó thuốc không đỡ. Ngày 4-6, cháu Đ. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên điều trị và được chẩn đoán viêm phổi, mắc bệnh than.

Một bệnh nhân mắc bệnh than tại tỉnh Điện Biên. Ảnh: CDC Điện Biên cung cấp

Bệnh nhi Đ. là trường hợp hiếm gặp vì còn quá nhỏ và không tiếp xúc với mầm bệnh than. Theo gia đình, trước đó họ dùng thịt lợn và rau làm thực phẩm, không ăn thịt trâu bò. Trong vùng không có dịch trâu bò bị bệnh than.

Được biết, từ ngày 5 đến ngày 30-5, trên địa bàn huyện Tủa Chùa, Điện Biên đã ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than với 13 trường hợp. Cụ thể, xã Mường Báng: 1 ổ dịch than, xã Xá Nhè xuất hiện 2 ổ dịch than, hiện chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong.

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, bệnh than còn gọi bệnh nhiệt thán, là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm của các loài động vật máu nóng (gia súc, động vật hoang dã), có thể lây truyền từ động vật sang người qua việc tiếp xúc, giết mổ, ăn thịt gia súc đặc biệt là trâu, bò, ngựa bị bệnh, ốm chết hoặc tiếp xúc với môi trường, đất có vi khuẩn than.

