Nữ sinh 14 tuổi suy nhược, không đi nổi 200m vì giảm còn 35 kg

Tờ Legal Daily ngày 25/8 đưa tin đầu kỳ nghỉ hè vừa qua, Vương Đình, nữ sinh 14 tuổi cao 1,57 m ở Bắc Kinh, đặt mục tiêu giảm cân, ít nhất xuống còn 35 kg, vì muốn bản thân xinh đẹp hơn trong bộ đồng phục. Ban đầu, em cắt bỏ đồ ăn vặt, chỉ ăn đúng ba bữa, sau đó giảm khẩu phần ăn, nhất định không ăn thêm bát thứ hai.

Cân nặng của Vương giảm rõ rệt. Dần dần, cô bé thấy sợ khi ăn cơm, có cảm giác thức ăn giống như kẻ thù. "Cứ đến bữa chính, em lại không dám ăn, chỉ cần cho một miếng thịt vào miệng, em đã lo lắng cả ngày", nữ sinh nói.

Tham gia nhóm cùng giảm cân trong kỳ nghỉ hè, Vương Đình cho biết có nhiều học sinh khác như mình cũng đang tranh thủ vài tháng nghỉ ngơi để giảm cân. "Có người em thấy đã rất gầy rồi, nhưng vẫn muốn giảm tiếp. Mỗi ngày chúng em đều báo cáo trong nhóm đã ăn những gì, ăn thêm một hạt cơm cũng cảm thấy tội lỗi", cô bé nói.

Sau hơn một tháng nhịn ăn triệt để, Vương giảm chỉ còn 35 kg. Tuy nhiên, cơ thể em gầy gò, suy nhược đến mức không đi nổi 200 m, chỉ vài bước đã thở dốc. Ngoài ra, em bị rụng tóc nhiều, mất ngủ về đêm. "Giờ em chỉ mong cơ thể trở lại bình thường. Nếu ăn uống đàng hoàng trở lại, liệu em có được như trước không?", cô bé thắc mắc.

Thân hình gầy chỉ còn da bọc xương của Vương Đình khiến nhiều người lo ngại. Ảnh: Sohu

Câu chuyện giảm cân quá đà của Vương Đình nhanh chóng thu hút sự chú ý sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trần Tĩnh, chuyên gia tâm lý học trẻ em tại Bắc Kinh, cho biết: "Quá chú ý đến ngoại hình và cân nặng có thể khiến thanh thiếu niên rơi vào mặc cảm, lo âu, trầm cảm nghiêm trọng, thậm chí gây rạn nứt trong quan hệ gia đình. Dưới ảnh hưởng của mạng xã hội, các bạn trẻ dễ rơi vào vòng xoáy theo đuổi 'thân hình hoàn hảo', dẫn đến rối loạn ăn uống như chán ăn hoặc ăn vô độ".

Ông Đặng Dũng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Luật pháp Y tế & Chuyển đổi sáng tạo thuộc Đại học Y Dược Bắc Kinh, nói: "Hiện tượng nhịn ăn và lo lắng về hình thể đã lan sang cả học sinh tiểu học và trung học. Trên mạng, những bức ảnh hoặc video không đạt chuẩn 'trắng trẻo, trẻ trung, mảnh mai' thường bị bình luận ác ý, càng thúc đẩy xu hướng thẩm mỹ lệch lạc".

Một bác sĩ dinh dưỡng tại bệnh viện tuyến đầu ở Bắc Kinh nhận định tuổi dậy thì là giai đoạn vàng cho sự phát triển thể chất, khi cơ thể cần nhiều protein, vitamin và khoáng chất. Việc nhịn ăn mù quáng hoặc sử dụng thực phẩm giảm cân không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng các dinh dưỡng thiết yếu, gây chậm phát triển chiều cao, giảm miễn dịch và thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển của trí não.

Theo ông Đặng Dũng, nhà trường và gia đình cần đóng vai trò trung tâm trong việc giáo dục sức khỏe cho thanh thiếu niên, bao gồm phổ biến kiến thức giảm cân khoa học và quan niệm sức khỏe đúng đắn, giúp các em hiểu rõ tác hại của việc giảm cân quá mức. Ngoài ra cần hướng dẫn các em học sinh hình thành lối sống lành mạnh, khuyến khích ăn uống điều độ, tăng cường vận động thể chất, và đảm bảo giấc ngủ đầy đủ.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh phải quan tâm đến sức khỏe tâm lý, phát hiện và can thiệp kịp thời khi các em có biểu hiện bất ổn tâm lý trong quá trình giảm cân. Đặc biệt, việc hướng dẫn trẻ vị thành niên xây dựng nhận thức và giá trị bản thân đúng đắn, tránh bị cuốn vào những tiêu chuẩn thẩm mỹ lệch lạc, thiếu thực tế là điều không thể bỏ qua.