Những loại ung thư phổ biến ở nam giới

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 16:00 PM (GMT+7)

Ung thư Sự kiện:

Ung thư là một căn bệnh chết người và có thể ảnh hưởng đến cả nam và nữ. Tuy nhiên, có một số loại ung thư có thể gây tử vong ở nam giới nhiều hơn nữ giới. Thói quen sống, di truyền và các yếu tố khác khiến nam giới dễ bị mắc một số loại ung thư hơn nữ giới.

Dưới đây là những loại ung thư phổ biến ở nam giới.

Ung thư tuyến tiền liệt

Điều này là tất nhiên vì chỉ có đàn ông mới có cơ quan này. Theo khuyến nghị của các bác sĩ, nam giới từ sau 50 tuổi nên kiểm tra tuyến tiền liệt định kỳ vì ung thư tuyến tiền liệt là kẻ giết người thầm lặng và phần lớn không có dấu hiệu cho tới khi bước sang giai đoạn di căn.

Ung thư phổi

Mặc dù hút thuốc được cho là nguyên nhân chính gây ung thư phổi ở nam giới, nhưng trong thời gian gần đây, nhiều phụ nữ hút thuốc cũng bị mắc căn bệnh này. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy nam giới hút thuốc có nhiều nguy cơ bị ung thư phổi hơn phụ nữ hút thuốc.

Ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư gây tử vong hàng đầu trên thế giới và ảnh hưởng tới cả nam và nữ với tỷ lệ cân bằng. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống thêm 5 năm cao hơn ở phụ nữ so với những người đàn ông cùng được được điều trị như nhau.

Ung thư bàng quang

Nghiên cứu đăng trên tờ General Medicine năm 2008 trên dữ liệu được thu thập từ năm 1969 đến năm 1997 ở cả nam và nữ bị ung thư bàng quang chỉ ra rằng tỷ lệ mắc bệnh này ở nam so với nữ là 2:1 và các khối u cũng ít di căn và xâm lấn ở phụ nữ hơn.

Ung thư thận

Đây là loại ung thư đặc biệt phổ biến ở nam giới. Trên thực tế, nam giới có nguy cơ cao hơn gấp 3 lần bị ung thư thận so với nữ giới. Hút thuốc, di truyền và các yếu tố nghề nghiệp khác là những nguyên nhân làm tăng nguy cơ bị ung thư tế bào thận ở nam so với nữ. Ngoài ra, các khối u thận ở đàn ông lớn hơn và ác tính hơn so với ở phụ nữ.

Ung thư tuyến tụy

Mặc dù có một tỷ lệ tương đương giữa nam và nữ về tỷ lệ mắc viêm tụy cấp, tỷ lệ viêm tụy mạn phổ biến hơn ở nam giới so với nữ giới. Viêm tụy liên quan đến rượu phổ biến hơn ở nam giới. Ở phụ nữ, viêm tuyến tụy xảy ra nhiều hơn do sỏi mật, bệnh tự miễn và các yếu tố khác. Cần có nhiều nghiên cứu để biết liệu các yếu tố di truyền có khiến nam giới dễ bị loại ung thư này hơn không.

Bệnh bạch cầu

Theo một nghiên cứu được công bố trên tờ European Journal of Cancer Care nhằm tóm tắt các nghiên cứu khác nhau liên quan tới tỷ lệ mắc, tỷ lệ mắc mới, tỷ lệ tử vong, nguyên nhân, chẩn đoán lâm sàng với bệnh bạch cầu nguyên bào cấp tính (chủ yếu là bệnh ở trẻ em nhưng cũng có thể xảy ra ở người lớn), tỷ lệ mắc ở nam giới cao hơn một chút so với ở nữ giới.

Ung thư miệng và họng

Mặc dù các chuyên gia cho rằng hút thuốc, uống rượu có thể khiến nam giới dễ mắc ung thư này hơn so với nữ giới, nhưng không có dữ liệu cụ thể nào được tìm thấy chứng minh điều này.

U lympho không Hodgkin

Loại ung thư này được biết đến là loại ung thư nguy hiểm thứ 5 ở Mỹ. Một nghiên cứu trên Tạp chí Clinical Lymphoma cho thấy tỷ lệ mắc ung thư này ở nam giới cao hơn 50% so với ở nữ giới.