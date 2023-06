Những loại trái cây có lợi cho sức khỏe tim mạch

Táo

Táo không chỉ giàu chất xơ mà còn chứa chất flavonoid rất tốt cho sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn táo ít có khả năng bị huyết áp cao.

Trái bơ

Kali, vitamin C và folate là những thành phần chính trong bơ rất tốt cho tim mạch.

Bơ thực sự là một loại quả rất tốt cho tim. Ảnh: NHẬT LINH

Quả mọng

Các loại quả mọng phổ biến như việt quất, mâm xôi hay dâu tây rất giàu chất chống oxy hóa, chất xơ và các chất dinh dưỡng thực vật thiết yếu. Theo Academy of Nutrition and Dietetics, ăn một chế độ ăn nhiều chất xơ có khả năng giúp giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim.

Đào

Đào cung cấp chất xơ, kali và vitamin C, E và K, rất cần thiết cho sức khỏe của tim.

Quả mơ

Quả mơ cung cấp một số vitamin (A, C, E và K), cùng với chất xơ. Ngoài ra còn chứa chất chống oxy hóa carotenoids có lợi cho sức khỏe của tim.

Đu đủ

Đu đủ giàu vitamin, chất chống oxy hóa và kali hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Cam

Nghiên cứu chỉ ra rằng, flavonoid trong cam có khả năng chống oxy hóa và chống viêm mạnh. Chúng cũng có thể giúp cải thiện huyết áp và có thể ngăn ngừa nguy cơ phát triển chứng xơ vữa động mạch. Ngoài ra, cam cũng cung cấp cho bạn kali và chất xơ tốt cho tim.

Chuối

Ăn một quả chuối và bạn sẽ nhận được vitamin B6 và C. Bạn cũng sẽ nhận được chất xơ, kali và magiê - cả ba đều là những chất dinh dưỡng quan trọng có thể giúp kiểm soát huyết áp và giúp tim khỏe mạnh, theo The Times of India.

Nguồn: https://plo.vn/nhung-loai-trai-cay-co-loi-cho-suc-khoe-tim-mach-post735113.html