Những loại nước vừa là "khắc tinh" của bệnh tật, vừa giúp đẹp da, trẻ lâu

Thứ Năm, ngày 12/12/2019 08:00 AM (GMT+7)

Ngoài những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng trong bữa ăn thì còn có những loại nước uống rất đơn giản nhưng vừa bổ sung dinh dưỡng, làm đẹp, thanh lọc cơ thể vừa có tác dụng phòng ngừa ung thư và rất nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Nước trà xanh

Từ lâu, người dân đã biết dùng trà xanh làm nước uống, nước tắm rửa giúp dịu da khi rôm sảy, mẩn ngứa… nhưng tác dụng của trà xanh không dừng lại ở việc thanh lọc cơ thể hay sát trùng nhờ hoạt chất dạng “kháng sinh tự nhiên” mà còn giúp tác dụng tuyệt vời khác nhờ chứa polyphenols – chất chống lại quá trình oxy hóa, cản trở sự phát triển của nhóm tế bào ung thư.

Nước ép cà rốt

Cà rốt là thực phẩm giàu vitamin, chất dinh dưỡng và chất xơ. Nhưng bạn không cần phải ăn cà rốt để nhận được những lợi ích dinh dưỡng này. Uống nước ép cà rốt là một cách dễ dàng để thêm cà rốt vào chế độ ăn uống của bạn.

Ung thư phát triển khi các tế bào bất thường hình thành và nhân lên không kiểm soát. Vì các chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn tổn thương tế bào, nước ép cà rốt có thể bảo vệ cơ thể và chống lại các loại bệnh ung thư.

Cà phê

Đứng đầu danh sách là một thức uống vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay. Những nghiên cứu mới cho thấy, ngoài tác dụng giữ cho tinh thần của chúng ta được tỉnh táo suốt ngày dài làm việc, chất caffeine có trong cà phê còn có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại chứng viêm mãn tính - một bệnh phổ biến ở tuổi già.

Ngoài ra, việc uống cà phê thường xuyên còn có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư da. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Phòng chống Ung thư Châu Âu cho thấy, những người uống một tách cà phê mỗi ngày sẽ giảm nguy cơ phát triển ung thư da khoảng 10%.

Nước

Chiếm khoảng 70% khối lượng cơ thể của con người, nước thật sự là một loại đồ uống không thể thiếu được trong danh sách này. Nước đóng vai trò rất quan trọng đối với các cơ quan khác nhau của cơ thể và da của chúng ta là một minh chứng rõ ràng nhất. Nếu không được cấp nước đầy đủ, da của bạn sẽ trở nên dễ khô và nhăn hơn, từ đó khiến bạn già đi trông thấy. Hơn nữa, uống nhiều nước cũng giúp chúng ta loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể, giúp cơ thể chúng ta trở nên tươi trẻ hơn.

Nước dừa

Ít người biết rằng loại thức uống dân dã này lại chứa rất nhiều khoáng chất và chất điện giải, rất cần thiết cho sự chuyển hóa của các axit amin, lipit và carbohydrate, từ đó cải thiện sự phân phối các chất dinh dưỡng nhận được từ thực phẩm. Ngoài ra, nước dừa có chứa một loại hormone thực vật gọi là cytokinin, giúp thúc đẩy tăng trưởng tế bào và chống ung thư.

Nước ép bưởi

Cơ thể của chúng ta cần vitamin C để sản xuất collagen làm tăng độ đầy đặn và mềm mại cho làn da. May thay trong bưởi lại có chứa rất nhiều vitamin C. Vì vậy, việc uống một ly nước ép bưởi mỗi ngày sẽ không chỉ làm giảm nếp nhăn mà còn làm cho làn da của bạn trông đầy đặn và trẻ trung hơn. Ngoài ra, trong bưởi còn giàu retinol - một chất chống oxy hóa rất tốt, giúp phục hồi làn da bị tổn thương và điều trị nám da.

Nước đỗ đen

Đậu đen ( Phaseolus Vulgaris ), còn được gọi là đậu rùa đen, là một thành viên của họ đậu. Các loại đậu chúng ta ăn là hạt của cây họ đậu, bao gồm nhiều loại đậu, đậu lăng, đậu Hà Lan và đậu phộng. Tương tự như các loại ngũ cốc, các loại đậu giúp lưu trữ một lượng lớn năng lượng dưới dạng carbohydrate. Trong đậu đen giàu vitamin và khoáng chất, thêm đậu vào chế độ ăn uống của bạn đã được chứng minh là có một số lợi ích, tăng cường khả năng phòng chống ung thư, nâng cao sức khỏe.

Đậu đen chứa nhiều chất xơ, protein, và các vitamin như vitamin A. Chúng cũng chứa canxi, sắt và mangan. Đậu đen cũng có hàm lượng flavonoid cao, đặc biệt giúp làm giảm cholesterol trong máu.

Nước chanh leo

Chanh leo là loại nước uống dưỡng chất có tác dùng phòng chống ung thư rất tốt. Đây là loại quả thơm mát, chứa nhiều axit amin, giàu vitamin A&C và các chất chống oxy hóa hiệu quả, từ đó ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Sử dụng chanh leo với liều lượng phù hợp giúp bạn có hệ tiêu hóa, làn da khỏe mạnh và giấc ngủ cũng ngon hơn.

Nước ép nho

Nho là loại quả có tính kháng viêm tốt, hợp chất resveratrol trong nho đỏ và tím có tính chống oxy hóa thần kì với rất nhiều tác dụng đã được các nhà khoa học chứng minh. Không chỉ bảo vệ tim mạch, chống lão hóa, resveratrol còn góp phần đẩy lùi ung thư hiệu quả. Bạn nên bổ sung nước ép nho vào thực đơn hàng tuần của gia đình để tăng cường sức đề kháng cho cả nhà nhé.

Nước ép củ cải đường

Theo một nghiên cứu năm 2011 được công bố trên tạp chí Nitric Oxide, trong củ cải đường chứa rất nhiều nitrat tự nhiên, giúp tăng lưu lượng máu đến thùy trán của não, từ đó làm giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ và suy giảm nhận thức khi về già. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong củ cải đường còn có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do và chống lại sự xuất hiện của các nếp nhăn.

Nước hoa cúc

Vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giải cảm, giáng hỏa, mát gan, làm sáng mắt. Hoa cúc có thể giúp kháng khuẩn, kháng siêu vi gây cảm cúm, làm giãn mạch máu, hạ huyết áp, giảm mỡ máu, làm dịu căng thẳng thần kinh và giúp ngủ ngon.

Nước cây mía lau

Ngày nắng nóng lấy 3 khúc mía lau, dóc vỏ, chẻ miếng mỏng. Mía lau trị hôi miệng, ho, họng sưng đau, hạ đường huyết, tân dịch bất túc, táo bón. Chủ yếu có tác dụng thanh nhiệt, hạ khí, trợ tỳ, kiện vị, lợi đại tiểu trường, chỉ khát tiêu đàm, trừ phiền, giải độc rượu, giải được các sức nóng của thuốc.

Nhưng người bị ho do phong hàn (ho kèm đờm màu trắng) thì không nên dùng. Nếu mía mốc, có mùi rượu, là mía đã bị axit hóa không ăn được vì dễ bị ngộ độc.

Nước râu ngô

Râu bắp (râu ngô, gọi là Ngọc mễ tu) vị ngọt, tính bình, dù khô hay tươi cũng giàu vitamin, các chất đắng, dầu béo, tinh dầu và nhiều chất vi lượng khác. Nước râu bắp, có cảm giác ngọt, ngậy và mát… Nước luộc râu bắp uống hằng ngày sẽ làm tan các loại sỏi tạo thành do urat, phosphat, carbonat.

