Nestlé Việt Nam bị phạt 80 triệu đồng do vi phạm quảng cáo

Ngày 14/6, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt hành chính Công ty Nestlé Việt Nam, trụ sở tại TP Biên Hòa, với hai hành vi vi phạm gồm: cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về sản phẩm; và sử dụng từ ngữ như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất" trong quảng cáo mà không có tài liệu hợp pháp chứng minh.

Ngoài việc nộp phạt, công ty phải tháo gỡ, xóa toàn bộ quảng cáo vi phạm và thu hồi sản phẩm, tạp chí in quảng cáo sai phạm trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận quyết định.

Nestlé Milo gắn tên Viện Dinh dưỡng trên bao bì quảng cáo. Ảnh: Lê Nga

Trước đó, Cục An toàn Thực phẩm đề nghị Viện Dinh dưỡng và Sở Y tế Đồng Nai xác minh việc sản phẩm sữa Nestlé Milo sử dụng tên Viện Dinh dưỡng trên bao bì, kèm nội dung liên quan đến báo cáo thử nghiệm lâm sàng.

Ngày 29/5, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đồng Nai thống nhất chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh do có dấu hiệu "lừa dối khách hàng". Kết quả kiểm nghiệm từ Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cho thấy sữa Nestlé Milo đạt các chỉ tiêu an toàn và chất lượng phù hợp với hồ sơ tự công bố.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện các sai phạm liên quan đến sữa, thực phẩm chức năng, thuốc, mỹ phẩm giả. Nhiều người nổi tiếng cũng bị chỉ trích vì quảng cáo sai lệch, thổi phồng công dụng sản phẩm. Ngày 22/5, Bộ Y tế lập 15 tổ kiểm tra đột xuất các mặt hàng này trên toàn quốc, dự kiến kéo dài một tháng.