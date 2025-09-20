Nhập viện vì uống ba chai nước ngọt không đường mỗi ngày

Bà Trần nhập viện với chẩn đoán tiểu đường type 2 kèm nhiễm trùng đường tiết niệu và hạ kali máu. Ảnh: Jimu News

Theo Jimu News, bà Trần, 67 tuổi, ở Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc), có thể trạng thừa cân và sau khi nghỉ hưu hầu như chỉ ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại, ít vận động. Tháng 7 vừa qua, để giúp mẹ giải khát, con trai bà mua nhiều thùng nước ngọt không đường và nước điện giải "không calo, không đường". Từ đó, bà gần như bỏ hẳn nước lọc, thay bằng ít nhất ba chai đồ uống không đường mỗi ngày.

Sau khoảng hai tháng, bà bắt đầu mờ mắt, sụt cân nhanh, kèm đau bụng và mệt mỏi. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy đường huyết tăng cao bất thường. Dù được điều trị một tuần, tình trạng không thuyên giảm mà còn xuất hiện thêm triệu chứng đánh trống ngực, đi tiểu nhiều và tiểu gấp.

Các bác sĩ chẩn đoán bà mắc nhiễm toan ceton do tiểu đường type 2, kèm theo nhiễm trùng đường tiết niệu và hạ kali máu. Theo chuyên gia, chức năng tiêu hóa và trao đổi chất của người cao tuổi thường suy giảm, việc lạm dụng đồ uống không đường càng làm tăng nguy cơ rối loạn, dẫn đến nhiều bệnh lý nghiêm trọng.

Bác sĩ khuyến cáo, nếu xuất hiện các dấu hiệu "ba nhiều" gồm uống nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều kèm theo sụt cân bất thường hoặc triệu chứng mờ mắt, ngứa da, tê bì tay chân, vết thương lâu lành... người bệnh cần kiểm tra đường huyết sớm. Với người cao tuổi thừa cân, lựa chọn an toàn nhất là nước lọc và trà nhạt. Khi chọn đồ uống, nên tránh các loại "không đường" có chứa aspartame và acesulfame kali.

Để phòng bệnh, người lớn tuổi cần duy trì chế độ ăn ít đường, ít chất béo, giàu chất xơ, tăng cường ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, kết hợp lượng vừa đủ đạm chất lượng cao. Ngoài ra, việc vận động nhẹ nhàng khoảng 30 phút sau mỗi bữa ăn sẽ giúp cải thiện sức khỏe và ổn định đường huyết.