Người về từ vùng dịch Chikungunya cần theo dõi sức khỏe 12 ngày

Ngày 11/8, ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, khuyến cáo như trên khi dịch bệnh Chikungunya đang bùng phát tại các đảo ở Ấn Độ Dương và lan rộng sang nhiều nước châu Phi, Nam Á, châu Âu, Trung Quốc...

"Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe như sốt, đau khớp, nổi ban... cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà", ông Sơn nói.

Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nào trong cộng đồng, nguy cơ virus này xâm nhập vào nước ta qua người nhập cảnh và lây lan trong dân cư rất cao. Nguyên nhân là muỗi Aedes - véc tơ truyền bệnh - đã có mặt tại nhiều địa phương trong nước.

"Hiện là mùa mưa ở nhiều nước Bắc bán cầu, tạo môi trường lý tưởng cho muỗi phát triển. Kết hợp với việc gia tăng đi lại quốc tế trong mùa hè, nguy cơ lây lan sang các khu vực khác ngày càng tăng", ông Sơn phân tích.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), từ đầu năm đến nay, Trung Quốc ghi nhận khoảng 8.000 ca nhiễm trong 4 tuần qua, chủ yếu tập trung tại tỉnh Quảng Đông. Singapore cũng báo cáo 17 ca mắc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhân viên y tế Trung Quốc đang xử lý ổ dịch virus Chikungunya. Ảnh: Tyrone Siu/Reuters

Để ngăn dịch bùng phát, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng nhằm phát hiện sớm ca nghi ngờ, đặc biệt ở những khu vực có người trở về từ vùng dịch.

Người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng muỗi như đậy kín dụng cụ chứa nước, hàng tuần diệt lăng quăng bằng cách thả cá vào bể chứa lớn, thau rửa bình chứa nhỏ, lật úp đồ không chứa nước, thay nước bình hoa và bỏ muối hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát kê chân chạn.

Đồng thời cần loại bỏ vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên như chai lọ, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre để ngăn muỗi đẻ trứng. Người dân nên ngủ màn, mặc quần áo dài chống muỗi cả ban ngày.

Du khách đến vùng có dịch phải chủ động phòng tránh muỗi đốt, theo dõi sức khỏe và thông báo cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ. Khi có triệu chứng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị thay vì tự chẩn đoán, tự chữa tại nhà.

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus CHIKV gây ra, không lây trực tiếp từ người sang người mà qua muỗi Aedes - cùng loại truyền sốt xuất huyết. Muỗi này hoạt động chủ yếu ban ngày, đạt đỉnh vào sáng sớm và chiều muộn. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời thay vì tự chẩn đoán, tự điều trị tại nhà.

Triệu chứng xuất hiện sau 4-8 ngày (dao động 2-12 ngày) kể từ khi bị muỗi nhiễm bệnh đốt, bao gồm sốt cao khởi phát đột ngột, đau khớp dữ dội, cứng khớp, viêm khớp, đau đầu, mệt mỏi và phát ban.

Các biểu hiện này tương tự sốt xuất huyết Dengue nhưng dấu hiệu đau và sưng khớp thường rõ rệt hơn, trong khi sốt xuất huyết có nhiều triệu chứng xuất huyết hơn.

Bệnh Chikungunya được WHO ghi nhận lần đầu năm 1952 tại Tanzania. Ngày 22/7, tổ chức này đã cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của virus với các đợt bùng phát lớn tại đảo La Réunion và Mayotte thuộc Ấn Độ Dương.