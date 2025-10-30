Người phụ nữ đẻ rơi giữa vùng ngập nước sâu ở TP Huế

Ngày 29/10, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh ghi lại trường hợp một sản phụ ở TP Huế trên đường đến bệnh viện để sinh con, nhưng không kịp đến nơi và đã sinh ngay giữa dòng nước lũ, tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Hùng Vương (Quốc lộ 1A), TP Huế.

Ngay lúc đó, một ôtô 6 chỗ chạy ngang qua và được người dân hô hoán, ra hiệu cho xe dừng lại. Tài xế chiếc xe ban đầu còn ngần ngại vì nước sâu, nhưng sau đó mọi người cùng nhau đỡ mẹ và bé lên xe, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sản phụ vỡ ối tại đoạn ngập lụt ở TP Huế. Ảnh: Người dân chụp.

Theo người dân chứng kiến, sản phụ này đang tìm đường đến Bệnh viện Trung ương Huế để sinh con nhưng đường vào bệnh viện khó khăn.

Tối 29/10, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, sáng nay đơn vị tiếp nhận một sản phụ sinh con trên xe ô tô (chưa rõ taxi hay xe gia đình). Tình huống khẩn cấp, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu cho cả mẹ và bé ngay tại tiền sảnh của bệnh viện.

Ngay sau đó, sản phụ và trẻ sơ sinh được chăm sóc tích cực và hiện sức khỏe của cả hai người đã ổn định.

Còn tại Đà Nẵng, ngày 29/10, hai y sĩ Hồ Thị Hiếu và Hồ Xuân Bằng, công tác tại Trạm Y tế xã Trà Tập (điểm Trà Cang), nhận được tin báo từ người nhà sản phụ, hai y sĩ đã nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ, thuốc men và vật tư y tế cần thiết, rồi băng rừng vượt suối, nhiều đoạn phải men theo triền núi trơn trượt để đến nơi. Vượt qua các điểm sạt lở, họ đã hỗ trợ thành công một sản phụ sinh con trong điều kiện mưa lũ phức tạp.