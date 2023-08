Người phụ nữ cấp cứu vì bị gà mổ trúng đùi

Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ vừa tiếp nhận bệnh nhân nhập viện vì bị gà mổ.

Bệnh nhân là chị N.T.L ra vườn hái bơ bị gà trống tấn công khụy ngã vì đau, phải nhập viện sau 3 ngày điều trị tại nhà không đỡ.

Chị N.T.L (55 tuổi) tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ trong lúc ra vườn đã bị gà trống mổ vào đùi phải gây đau, sưng nề, nóng đỏ và sốt cao phải đi cấp cứu.

Người bệnh cho biết, trước khi nhập viện 3 ngày, trong lúc ra vườn hái quả bơ chị đã bị 1 con gà trống tấn công, con gà to (khoảng 4kg) lao tới mổ vào đùi phải. Chỗ mổ bị đau, sưng nóng đỏ, ảnh hưởng đến việc đi lại. Do chủ quan, chị L. chỉ ở nhà bôi thuốc. Một ngày sau chị bị sốt gần 40 độ C, uống thuốc không đỡ nên ngày 6/8 đã đến khoa Cấp Cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân bị gà trống tấn công, các bác sĩ của khoa Cấp cứu – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã khám và làm các xét nghiệm, siêu âm cần thiết. Kết quả cho thấy người bệnh bị viêm mô tế bào đùi cẳng chân phải.

Phương pháp điều trị cho người bệnh là dùng huyết thanh kháng độc tố uốn ván, kháng sinh phổ rộng kết hợp với giảm đau chống viêm. Sau điều trị 3 ngày, người bệnh đã cắt sốt và đỡ đau.

Qua trường hợp người bệnh N.T.L, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị các vật nuôi (chó, mèo, gà, ngỗng….) tấn công để lại những tổn thương chảy máu, đau nhức, sưng đỏ nên đến các cơ sở y tế để khám và điều trị sớm, tránh những hậu quả không mong muốn như bị uốn ván, nhiễm trùng tại chỗ, nhiễm khuẩn máu…

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]