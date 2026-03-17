Người có chiều cao khiêm tốn dễ sống thọ, ít nguy cơ mắc ung thư hơn

Nguy cơ ung thư thấp hơn

Một nghiên cứu năm 2014 tại Thụy Điển trên hơn 5 triệu người cho thấy cứ cao thêm 10 cm, nguy cơ ung thư tăng khoảng 18% ở nữ và 11% ở nam. Riêng phụ nữ cao lớn có nguy cơ ung thư vú cao hơn khoảng 20%, trong khi nguy cơ ung thư hắc tố (melanoma) tăng khoảng 30% cho mỗi 10 cm chiều cao ở cả nam và nữ.

Phân tích của Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới cũng cho thấy người cao có xu hướng dễ mắc các loại ung thư như thận, buồng trứng, tụy, đại tràng và tuyến tiền liệt hơn.

Tuy nhiên, không chỉ nguy cơ mắc ung thư tăng theo chiều cao. Một nghiên cứu năm 2016 trên nam và nữ tại Mỹ cho thấy mỗi mức tăng chiều cao tương ứng với nguy cơ tử vong do ung thư cao hơn 7,1% ở nam và 5,7% ở nữ.

Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân, nhưng một giả thuyết cho rằng người cao có nhiều tế bào hơn và nồng độ hormone tăng trưởng cao hơn, làm tăng khả năng xảy ra đột biến tế bào - yếu tố thúc đẩy sự phát triển của ung thư.

Ít có nguy cơ bị cục máu đông

Một nghiên cứu năm 2017 trên hơn hai triệu cặp anh chị em cho thấy người cao có thể đối mặt nguy cơ cao hơn mắc cục máu đông nguy hiểm trong tĩnh mạch - tình trạng gọi là huyết khối tĩnh mạch (VTE).

Theo nghiên cứu này, đàn ông cao dưới 1,60 m có nguy cơ bị cục máu đông thấp hơn 65% so với đàn ông cao từ khoảng 1,88 m trở lên. Ở nữ giới, những người thấp dưới khoảng 1,55 m có nguy cơ hình thành cục máu đông thấp hơn tới 69% so với phụ nữ cao từ khoảng 1,83 m trở lên.

Các nhà nghiên cứu cho rằng mối liên hệ này có thể xuất phát từ chiều dài chân: chân càng dài thì mạch máu càng dài, khiến máu trở về tim chậm hơn - yếu tố có thể làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.

Tiến sĩ Bengt Zöller, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết trong thông cáo báo chí rằng ông hy vọng chiều cao sẽ được đưa vào các thang đánh giá nguy cơ huyết khối tĩnh mạch, đồng thời nhấn mạnh cần thêm nghiên cứu để xác nhận mối liên hệ này.

Ít nguy cơ gãy xương hông

Ở người cao tuổi, gãy xương hông đôi khi còn nguy hiểm hơn cả ung thư, nhưng người thấp có thể có lợi thế ở điểm này.

Một phân tích tổng hợp năm 2016 từ bảy nghiên cứu cho thấy chiều cao lớn hơn có thể liên quan đến nguy cơ gãy xương hông cao hơn. Các nhà khoa học đưa ra một số lý giải, trong đó có việc người cao có trọng tâm cơ thể cao hơn người thấp, khiến họ dễ ngã hơn và khi ngã cũng va chạm với mặt đất với lực mạnh hơn.

Có xu hướng sống thọ hơn

Trung bình, người thấp có thể sống lâu hơn người cao khoảng 2-5 năm. Một phần nguyên nhân có thể liên quan đến yếu tố di truyền trong gia đình.

Nghiên cứu năm 2014 trên nam giới Mỹ gốc Nhật cho thấy những người thấp thường mang biến thể "bảo vệ" của gen liên quan đến tuổi thọ mang tên FOXO3.

"Chúng tôi chia đối tượng thành hai nhóm - cao từ 1,57 m trở xuống và từ khoảng 1,63 m trở lên", Tiến sĩ Bradley Willcox, một trong các tác giả nghiên cứu, nói. "Những người thấp nhất sống thọ nhất... càng cao thì tuổi thọ trung bình càng ngắn".

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy những người có vóc dáng nhỏ và thấp thường có tuổi thọ trung bình cao hơn và ít mắc các bệnh mạn tính liên quan đến chế độ ăn, đặc biệt sau tuổi trung niên.

Dù chiều cao khiêm tốn có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe, các chuyên gia nhấn mạnh rằng mối liên hệ giữa chiều cao và tuổi thọ vẫn cần được nghiên cứu thêm. Do vậy, người cao cũng không cần lo lắng. Các nghiên cứu cho thấy những yếu tố lối sống như ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc và duy trì cân nặng hợp lý mới là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ, bất kể bạn cao hay thấp.