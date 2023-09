Nghẹt thở ca phẫu thuật 'vá tim' cho em bé 40 ngày tuổi mắc tim bẩm sinh phức tạp

Hoàn cảnh vô cùng đặc biệt

Sáng 5/9, thông tin từ Bệnh viện E cho biết, mới đây, các bác sĩ khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Trung tâm tim mạch của Bệnh viện đã tiến hành can thiệp đặt máy tạo nhịp cấp cứu cho một em bé mới 40 ngày tuổi bị mắc tim bẩm sinh block nhĩ thất, thông liên nhĩ, suy tim nặng.

Trước đó, trong chuyến đi khám bệnh ở Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc (Thanh Hoá) ngày 27/8 vừa qua, các bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện E đều thương cảm về hoàn cảnh khó khăn của một em bé mới vài chục ngày tuổi nhưng nhẹ cân, tím tái và hơi thở yếu ớt…

Anh Phạm Văn Phương (24 tuổi, ở Khu Cốc, thị trấn Hồi Xuân, Quan Hoá, Thanh Hoá) cho biết, gia đình anh ở cách huyện Ngọc Lặc 70 cây số, đi lại khó khăn nhưng nghe tin có đoàn công tác của các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E về khám sàng lọc tim bẩm sinh cho trẻ em ở đây nên vợ chồng anh đã cố gắng đưa con đến khám.

Nghẹt thở ca phẫu thuật "sửa tim" cho bé. Ảnh BVCC

Theo lời ông bố trẻ, hoàn cảnh gia đình anh hết sức khó khăn. Anh ở với bà ngoại từ nhỏ. Sau này lấy vợ, cả hai vợ chồng đều làm thợ hồ, nhưng không may người vợ lại bị tai nạn lao động gãy chân, phải nghỉ việc nhiều tháng nay. Thu nhập cả gia đình trông chờ vào anh với mức lương chỉ vỏn vẹn 7 triệu đồng.

Khi vợ anh mang thai bé ở tuần 28, các bác sĩ đã nghi ngờ thai nhi có dấu hiệu bất thường. Hai vợ chồng gom góp toàn bộ số tiền dành dụm lên bệnh viện tuyến trung ương khám tầm soát thai kỳ. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán thai nhi mắc tim bẩm sinh.

Hai vợ chồng không hiểu hết về căn bệnh này nên xin đình chỉ thai nghén nhưng các bác sĩ giải thích với sự tiến bộ của y học hiện nay, căn bệnh tim bẩm sinh của con có thể chữa trị được sau khi sinh ra.

Và hành trình đi tìm lại nhịp đập trái tim cho con của đôi vợ chồng trẻ bắt đầu từ đây… Người cha nhớ lại, thời khắc đứa con chào đời trong sinh tử gang tấc với ca vượt cạn của người mẹ phải chỉ định mổ. Cơ thể con nhẹ cân, tím tái, hơi thở thoi thóp với căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp đe doạ tính mạng, các bác sĩ hồi sức cho con ngay sau khi sinh. Các bác sĩ khuyên gia đình đưa con lên Hà Nội điều trị nhưng gia đình không có điều kiện nên đã "xin" con về…

Nghẹt thở chạy đua cùng thời gian "vá tim" cho bệnh nhi

Thông qua chương trình Trái tim cho em, các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E đã khám lại cho con với chẩn đoán bị dị tật tim bẩm sinh: block nhĩ thất cấp III, nhịp tim chậm (trung bình 42 lần/phút), không đồng bộ. Trong khi bình thường tâm thất và tâm nhĩ của trẻ sơ sinh đập cùng 1 nhịp và dao động từ 120-160 lần/phút.

Các bác sĩ Trung tâm tim mạch xác định đây là ca bệnh nặng, nguy cơ tử vong cao, với tình trạng rối loạn nhịp tim nặng, dẫn đến mức độ suy tim nguy hiểm, con có thể phải thở máy bất kỳ lúc nào.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bé sau phẫu thuật. Ảnh BVCC

Đánh giá đây là tình trạng tối cấp cứu cần được can thiệp đặt máy tạo nhịp cấp cứu càng sớm càng tốt, ngay lập tức, gia đình bé được theo đoàn công tác của Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E lên Hà Nội để được can thiệp luôn, mặc dù gia đình không có kinh phí cho ca can thiệp này.

ThS.BS Nguyễn Bá Phong, Khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E - người trực tiếp thực hiện ca can thiệp đặt máy tạo nhịp cho con cho hay, trước khi tiến hành ca phẫu thuật này, các bác sĩ phải tiến hành hội chẩn siêu âm tim với 3 bác sĩ để đánh giá các cấu trúc tổn thương trong tim và hội chẩn với ekip về nhịp học để lên phương án mổ đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn cho cháu bé.

Bởi ngoài rối loạn nhịp tim nặng, hiện tại, tim con còn bị thông liên nhĩ kích thước lớn nhưng có thể chưa cần phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ sẽ phẫu thuật "vá" thông liên nhĩ sau khi nhịp tim con ổn định và đánh giá sự phục hồi chức năng tim của con tốt hơn.

ThS.BS Nguyễn Bá Phong chia sẻ, do cơ thể của con còn quá nhỏ (3.2kg) nhưng lại trong tình trạng suy tim nặng, buồng tim trái giãn lớn là 1 yếu tố khó của ca mổ, hơn nữa với tình trạng trẻ suy sinh dưỡng và cân nặng nhỏ như vậy thì việc đặt máy tạo nhịp ở vị trí nào cũng là 1 vấn đề các bác sĩ phải hội chẩn và tính toán rất cẩn thận và chi tiết, ngoài ra cháu bé còn bị lõm ngực bẩm sinh nên việc lựa chọn đường mổ như nào cũng là 1 vấn đề các bác sĩ phải cân nhắc.

Bệnh nhi hiện đang được chăm sóc tại Bệnh viện E. Ảnh BVCC

Ngay khi mở lồng ngực bộc lộ được quả tim, một điện cực tạo nhịp nhanh chóng được các bác sĩ đặt vào bề mặt tim của bé và kích thích quả tim đập trở lại trong sự vui sướng thầm lặng của cả kíp phẫu thuật.

Bước tiếp theo, các bác sĩ phẫu thuật tim nhẹ nhàng và thận trọng bóc tách thành bụng mỏng như bản giấy để tạo một ổ chứa vừa đủ máy tạo nhịp. Như vậy, qua một đường mổ ở dưới nách bên trái (không cần cưa xương ức như phương pháp mổ kinh điển), ekip phẫu thuật đã thực hiện được cả hai việc là đặt điện cực vào tim cho bé và cấy máy vào tổ chức thành bụng, bé được phẫu thuật thành công với đường mổ rất đẹp.

Sự thành công bước đầu đã được khẳng định trình độ chuyên môn của các bác sĩ phẫu thuật Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E trong việc tìm lại nhịp đập khoẻ mạnh cho con.

Sau 3 ngày thở máy tại Khoa Hồi sức Ngoại Tim mạch, bé đã được rút bỏ máy thở, tiếp tục được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện.

Theo các bác sĩ, để nhiều trẻ em bị mắc tim bẩm sinh sớm tìm lại được trái tim khoẻ mạnh, các bác sĩ mong muốn có thêm nhiều chương trình khám sàng lọc như chương trình Trái tim cho em để các bác sĩ Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E có thể khám, phát hiện sớm và điều trị sớm cho trẻ mắc tim bẩm sinh phức tạp như thông sàn nhĩ thất toàn bộ, Fallot 4, tim dạng một thất… Thêm nữa, chi phí khám, can thiệp và phẫu thuật cho trẻ bị mắc tim bẩm sinh có thể từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng (tuỳ theo mức độ của căn bệnh tim bẩm sinh) thì đối với gia đình ở nông thôn, miền núi là rất lớn. Vì thế, các bác sĩ mong rằng sẽ có thêm nhiều quỹ, nhiều tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm để có thêm nhiều cơ hội để vá lành nhiều trái tim khiếm khuyết của trẻ mắc tim bẩm sinh hơn nữa.

