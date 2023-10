Ngăn chặn nguy cơ lây bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 26/10, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế do UBND TPHCM tổ chức, BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, tính từ đầu năm 2023 đến hết ngày 22/10, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận tổng cộng 33 trường hợp mắc Mpox được khẳng định bằng xét nghiệm PCR. Trong đó, có 1 trường hợp là bệnh nhân nam (29 tuổi) đã tử vong do có nhiều bệnh lý nền, suy giảm miễn dịch do đồng mắc cả Mpox và HIV. Ngoài trường hợp trên, hiện nay các bệnh nhân còn lại có diễn tiến ổn định. Sau khi nhập viện và được điều trị theo phác đồ, hiện có 8 bệnh nhân kết thúc thời gian cách ly điều trị theo quy định của Bộ Y tế.

Một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được xuất viện sau điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Ảnh: BVCC

Theo BS Lê Hồng Nga, trên thế giới và tại Việt Nam, 95% bệnh nhân mắc bệnh Mpox là nam giới. Tại TPHCM, số bệnh nhân đến khám tại các cơ sở y tế và được phát hiện mắc bệnh Mpox chiếm 100% bệnh nhân nam. Cũng như các loại bệnh truyền nhiễm khác, hiện số ca bệnh Mpox trên thực tế có thể cao hơn số ca bệnh đã được phát hiện. Bên cạnh những người có biểu hiện đến khám, vẫn còn người bệnh chưa đến khám bệnh này. Trên thực tế, các ca Mpox thể nhẹ, người mắc không có bệnh lý nền có thể tự khỏi trong vòng 2 đến 4 tuần. Bệnh chỉ có thể nặng hơn ở một số những trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao như thai phụ, người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh lý nền, đặc biệt là người suy giảm miễn dịch.

Theo thống kê, 80% bệnh nhân mắc bệnh Mpox thuộc nhóm đối tượng MSM (quan hệ tình dục đồng giới nam). Khoảng 50% bệnh nhân mắc Mpox trên toàn cầu có nhiễm HIV. “Người có HIV hay không có HIV đều có nguy cơ lây nhiễm bệnh Mpox như nhau nếu như họ có những tiếp xúc trực tiếp trên da, tiếp xúc qua quan hệ tình dục với người bị bệnh Mpox. Những người có HIV không được chăm sóc và điều trị ARV đều đặn có thể dẫn đến suy giảm miễn dịch, khi bị Mpox sẽ nặng hơn” - BS Hồng Nga cho hay.

Trước tình hình bệnh đang có xu hướng gia tăng, ngành y tế TPHCM chủ động củng cố lại toàn bộ hệ thống giám sát, tập huấn cho tất cả các phòng khám, bệnh viện cả công và tư. Nhóm nguy cơ cao của Mpox là MSM nên toàn bộ những phòng khám phục vụ cho những đối tượng này và các tổ chức hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho nhóm đối tượng đều được ngành y tế tập huấn tư vấn hướng dẫn chăm sóc.

“Chúng tôi phối hợp với Hội Phòng chống HIV của thành phố và các tổ chức hỗ trợ cộng đồng vận động, tư vấn, hướng dẫn cho những người bệnh, nếu tự phát hiện triệu chứng của mình thì nên đến cơ sở y tế, nếu có bệnh đi khai báo để được chăm sóc điều trị. Ngành y tế cũng có những biện pháp để đánh giá nguy cơ dịch lan trong cộng đồng” - BS Hồng Nga cho biết.

Ngày 26/10, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương Huỳnh Minh Chín cho biết, cả hai ca bệnh Mpox trên địa bàn đều đã được xuất viện. “Trước khi xuất viện, cả hai bệnh nhân đều được kiểm tra, sức khỏe bình thường, không có di chứng nào”- bác sĩ Chín cho hay.HƯƠNG CHI

