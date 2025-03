Thiếu nữ điếc đột ngột sau một giấc ngủ

Ngày 11/3, bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, cho biết bệnh nhân được đo thính lực và xét nghiệm loại trừ các bệnh lý có thể ù tai như viêm tai ngoài, viêm tai giữa, viêm mũi xoang... Kết quả, bệnh nhân bị mất thính lực hoàn toàn tai trái.

Đây là trường hợp điếc đột ngột không rõ nguyên nhân, theo bác sĩ. Người bệnh được sử dụng thuốc đặc hiệu, thuốc chống viêm liều cao, theo dõi liên tục. Sau 10 ngày, thính lực bệnh nhân tiến triển tốt.

Bác sĩ nội soi kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Điếc đột ngột là bệnh lý cấp cứu với mức độ điếc và tính chất rất khác nhau, xảy ra một bên tai hoặc cả hai tai, từ nghe kém nhẹ đến điếc nặng hoàn toàn. Các dấu hiệu của điếc đột ngột gồm nghe kém, có thể xảy ra đột ngột, tức thì, hoặc diễn biến trong vòng một giờ, một ngày hoặc vài ngày.

Một số yếu tố tăng nguy cơ điếc đột ngột là bệnh lý đái tháo đường, bệnh tim mạch, nghiện rượu, tình trạng mệt mỏi, stress, mang thai... Ngoài ra, điếc đột ngột có thể do một trong các nguyên nhân như virus gây quai bị, zona, sởi, cúm, nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính, do tiếng ồn hoặc các nguyên nhân mạch máu gồm co thắt mạch máu, huyết khối, xuất huyết tai trong...

Điếc đột ngột có thể xảy ra bất kể lứa tuổi nào. Trước đây, bệnh thường xuất hiện ở tuổi trưởng thành và người lớn nhưng hiện nay có cả trẻ nhỏ. Thậm chí trẻ 6-7 tuổi đã bị điếc đột ngột, phát hiện bệnh điếc đột ở nhóm này thường khó hơn người lớn.

Bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như ù tai, nghe kém, có tiếng bất thường trong tai (tiếng o, i, ve kêu...), nên đến cơ sở y tế để khám và xử trí kịp thời. Thời gian vàng điều trị là 72 giờ đầu.