Nam thanh niên lở loét “cậu nhỏ” vì chữa sùi mào gà ở phòng khám tư

Sùi mào gà do virus HPV gây ra, bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn, đối tượng có nhiều bạn tình. Tuy nhiên, virus này có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

Bệnh viện E vừa tiếp nhận một nam bệnh nhân 25 tuổi, sống ở Hà Nội, sau khi quan hệ tình dục bị sùi mào gà nên đã tìm đến một phòng khám tư để chữa trị.

Tại phòng khám này, anh K điều trị nhiều lần không khỏi, gây tổn thương, viêm. Dù đã uống kháng sinh, chiếu tia hồng ngoại tốn 60-70 triệu đồng.

Lo lắng cho sức khỏe, anh K. tìm đến Bệnh viện E trong tình trạng lở loét dương vật, hẹp miệng sáo niệu đạo.

Tại đây, bệnh nhân bị sùi mào gà trong niệu đạo. Các bác sĩ đã nội soi, gây tê tủy sống, dùng tia laze đốt bên trong để chữa trị triệt để.

Đến nay, anh K. đã xuất viện, có thể quan hệ tình dục bình thường nhưng tiềm ẩn nguy cơ bị hẹp niệu đạo và tái phát bệnh. Do đó, bệnh nhân vẫn được các bác sĩ theo dõi sát, dùng thuốc điều trị virus.

Theo bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học (Bệnh viện E) sùi mào gà do virus HPV gây ra. Bệnh lây chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn, đối tượng có nhiều bạn tình. Tuy nhiên, virus này có thể lây qua một số đường tiếp xúc gián tiếp không qua quan hệ tình dục.

Bệnh sùi mào gà không chỉ gây khó chịu cho bệnh nhân mà còn có thể dẫn tới nhiều biến chứng khó lường. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, kết quả sẽ rất tốt, hạn chế được nhiều biến chứng và nguy cơ tái phát.

Do không hiểu biết về bệnh lý này và cũng không tìm hiểu kĩ lưỡng nên đã đến những phòng khám tư nhân không có uy tín, bị lừa đảo và cuối cùng vẫn "tiền mất, tật mang".

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh không nên quá lo lắng khi xuất hiện chuỗi hạt nhỏ li ti quanh vành quy đầu. Đặc biệt, trước khi đi khám bệnh, bệnh nhân nên tìm hiểu kĩ lưỡng những phòng khám, bệnh viện có uy tín, chất lượng, để được các bác sĩ khám, tư vấn, chăm sóc một cách tốt nhất.

