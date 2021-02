Một thai phụ dương tính với virus SARS-CoV-2 vừa sinh con tại khu cách ly

Thứ Hai, ngày 08/02/2021

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa phẫu thuật mổ lấy thai cho sản phụ dương tính virus SARS-CoV-2 tại khu cách ly.

Ngày 8/2/2021, tại khu cách ly Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, chào đón em bé thứ 18 ra đời an toàn, em là con của sản phụ Bùi Thị A.(29 tuổi) thường trú tại Thôn An Biên- Xã Thủy An, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Sản phụ là nhân viên Công ty Poyun (TP Chí Linh, Hải Dương). Nhập viện ngày 30/01/2021, qua khai thác yếu tố dịch tễ, sản phụ được cho vào khu cách ly ngay, qua thăm khám và siêu âm, gửi mẫu bệnh phẩm làm sàng lọc COVID-19 cho dương tính virus SARS-CoV-2 được Bộ Y tế đánh số BN 1726.

BN1726 có chồng BN1727 và con gái BN1740 cũng nhiễm COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thuỵ Điển Uông Bí.

BN1726 nhập viện được chẩn đoán: Thai lần 3, thai 36 tuần 5 ngày, rau tiền đạo trung tâm/COVID-19.

Qua 10 ngày nằm điều trị, theo dõi cách ly, Đến ngày 08/02/2021, qua hội chẩn chuyên qua, các bác sĩ chẩn đoán: Thai lần 3, thai 38 tuần, rau tiền đạo trung tâm/ Covid-19 và chỉ định mổ cấp cứu lúc 14g34 phút được 01 trẻ nam, nặng 2600g.

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định. Em bé được đón, chăm sóc và làm sàng lọc Covid-19 theo quy định.

Kíp phẫu thuật do Bác sĩ Hoàng Đăng Hùng; Bs Nguyễn Vũ Hải; Bs Đỗ Văn Tùng gây mê; Bs Dương Văn Linh đón bé và các kỹ thuật viên Nguyễn Hải Minh; Nguyễn Thị Cẩm Vân thực hiện.

Bác sĩ Hoàng Đăng Hùng cho biết Bệnh viện đã chuẩn bị phương án sẵn sàng cho việc tiếp nhận và điều trị trong trường hợp có sản phụ dương tính Covid-19 từ đợt dịch đầu tiên. Khi tiếp nhận Bùi Thị A.(29 tuổi) đến từ vùng dịch và có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-COV-2 Bệnh viện đã sắp xếp ngay một ê kíp riêng để sẵn sàng chăm sóc và điều trị bệnh nhân ngay từ đầu.

Đồng thời sẵn sàng kíp Kiểm soát nhiễm khuẩn đảm bảo ngay và trong khi phẫu thuật sẽ được khử trùng an toàn.

Hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã cách lý 240 công dân, trong đó đã ra viện/hết cách ly/chuyển cách ly 209 công dân, đang cách ly: 31 (trong đó có 01 ca F0).

