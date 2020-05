Mối liên hệ giữa béo phì và trầm cảm ở người trẻ tuổi

Thứ Tư, ngày 06/05/2020 10:00 AM (GMT+7)

Một nghiên cứu đã cho thấy thanh thiếu niên bị bệnh béo phì có tỉ lệ bị trầm cảm cao hơn những người không béo phì.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Child Health and Human Development, có mối liên hệ giữa béo phì ở thanh thiếu niên và căn bệnh trầm cảm, theo The Health Site.

Thanh thiếu niên bị béo phì có tỉ lệ trầm cảm cao hơn những người không béo phì. Ảnh: Internet

Có nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng thanh thiếu niên béo phì có tỉ lệ mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần cao hơn những người không béo phì. Ngoài ra, những người béo phì còn dễ mắc các vấn đề sức khỏe như tăng huyết áp, bệnh tim mạch vành. Chính vì thế, duy trì cân nặng phù hợp, không để béo phì là cách chúng ta bảo vệ sức khỏe. Theo The Health Site, dưới đây là một số cách đơn giản nhất để giảm cân được chứng minh là tốt cho sức khỏe:

Uống nhiều nước

Theo một nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, uống nhiều nước có thể dẫn đến giảm cân.

Nước là một thức uống không calo, chúng có thể tăng cường giảm cân bằng cách tăng lượng calo bị đốt cháy lên đến 24%-30% trong một giờ sau đó. Ngoài ra, uống nước trước bữa ăn giúp chúng ta giảm cảm giác thèm ăn.

Sử dụng đĩa nhỏ hơn khi ăn

Một nghiên cứu được đăng trên chuyên san International Journal of Obesity cho thấy sử dụng đĩa nhỏ hơn khi ăn, có thể giúp cắt giảm số lượng thức ăn. Điều này sẽ giúp chúng ta kiểm soát được lượng thức ăn, tránh ăn nhiều dẫn đến tăng cân.

Ngủ đủ giấc

Việc ngủ đủ giấc rất quan trọng nếu chúng ta muốn giảm cân. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng những người thiếu ngủ có khả năng bị béo phì cao hơn 55% so với những người ngủ đủ giấc. Với những người ngủ ít sẽ làm gián đoạn hoạt động bình thường của hormone, từ đó dẫn đến sự thèm ăn, theo The Health Site.

