Bác sĩ lấy ra 420 viên sỏi trong thận người đàn ông, chỉ vì anh ta ăn món này trong nhiều năm

Vì thường xuyên bị đau lưng nên anh đến bệnh viện khám, chụp CT cho thấy thận trái của anh bị sỏi dày đặc, gần như lấp đầy toàn bộ quả thận.

Bác sĩ xem kết quả CT, nói rằng thận trái của ông ấy đầy sỏi và chỉ định phải mổ ngay lập tức. Ca phẫu thuật này đã gây sốc cho bác sĩ phẫu thuật chính, họ đã lấy ra 420 viên sỏi từ quả thận trái của Lao He. Đây là trường hợp cực hiếm trong giới y học Trung Quốc.

Trên thực tế, 20 năm trước, Lao He cảm thấy khó chịu ở thắt lưng nên đã đến bệnh viện để khám. Khi đó, người ta phát hiện khoảng 10 viên sỏi ở thận trái, ngoài ra còn có sỏi ở niệu quản.

Phẫu thuật là điều cấm kỵ đối với nhiều người, và Lao He cũng không ngoại lệ nên ông đã chọn phương pháp điều trị là tán sỏi ngoài cơ thể. Sỏi niệu quản đã vỡ nhưng ông không chăm sóc sỏi thận cẩn thận.

Lao He kể rằng, thói quen sinh hoạt của ông không có gì sai trái, ngoại trừ việc ông thích đậu phụ và hầu như ngày nào ông cũng ăn đậu phụ. Đây có phải nguyên nhân gây bệnh hay không?

Kết hợp tiền sử bệnh của Lao He, bác sĩ phẫu thuật chính Wei Yubin cho biết, các sản phẩm từ đậu nành, đặc biệt là đậu phụ, chứa rất nhiều canxi, ăn nhiều dễ tạo sỏi, ngoài ra, ông ấy không thích uống nước, và nó không thể thúc đẩy sự bài tiết canxi ra khỏi cơ thể. Lao He đã duy trì thói quen ăn đậu phụ hằng ngày trong hơn 20 năm và rất có thể nguyên nhân gây ra sỏi là do điều này.

Lời khuyên của bác sĩ là nên ăn uống cân bằng dinh dưỡng và không “thiên vị” một loại thực phẩm nào.

Các chuyên gia cho rằng, để phòng ngừa sỏi thận tốt hơn, về chế độ ăn uống cần chú ý 4 điểm sau:

1. Uống nhiều nước. Khuyến nghị là 2 lít nước mỗi ngày. Khi uống nhiều nước, cơ thể sẽ làm loãng các khoáng chất như canxi oxalat và ngăn chúng kết tinh.

2. Ăn ít đạm động vật. Ăn quá nhiều đạm động vật sẽ làm tăng canxi trong nước tiểu, do đó làm tăng sự hình thành canxi oxalat và canxi photphat.

3. Ăn ít muối. Muối cũng làm tăng lượng canxi trong nước tiểu của bạn.

4. Ăn ít thực phẩm giàu axit oxalic như cải bó xôi, đậu phộng, sô cô la, măng tây....

