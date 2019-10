Lần đầu tiên Việt Nam mổ cứu sống thai nhi trong túi ối

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, y học bào thai là kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực sản khoa. Việt Nam, trước đây, những thai phụ mắc các bệnh lý về bào thai phải chấp nhận hoặc thai nhi tử vong hoặc được chào đời thì cũng tật nguyền. Với mong muốn cứu sống các thai nhi, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã đề xuất Bộ Khoa học & Công nghệ phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử can thiệp trong buồng ối nhằm tăng cơ hội được cứu sống, điều trị cho các thai nhi ngay từ trong bụng mẹ. Đề tài đã được phê duyệt vào tháng 6/2018 và kéo đài dến năm 2021. Sau khi được phê duyệt, BV đã cử các y bác sĩ sang Pháp học tập. Đồng thời, đầu tư phòng mổ đạt tiêu chuẩn quốc tế có thể thực hiện các ca mổ khó, phức tạp nhất về sản khoa. PGS. Ánh cũng cho biết, kỹ thuật can thiệp bào thai có thể can thiệp được ở hầu hết các cơ quan của bào thai, thậm chí cả não, tim, màng phổi… Tuy nhiên, việc này phải được thực hiện từng bước. Chi phí thực hiện kỹ thuật này trung bình khoảng 50 triệu đồng/ca. Dù vậy, 30 ca đầu tiên sẽ được BV miễn phí hoàn toàn. Giám đốc BV Phụ sản Hà Nội cho biết, hội chứng truyền máu song thai là một rối loạn nghiêm trọng xảy ra ở cặp song sinh giống hệt nhau và đa thai. Hội chứng này xảy ra khi các mạch máu của nhau thai chia sẻ và liên kết với nhau. Điều này dẫn đến một em bé (trẻ sinh đôi này được gọi là trẻ nhận) nhận được nhiều máu hơn, trong khi trẻ còn lại (gọi là trẻ tặng) nhận được quá ít máu. Hội chứng truyền máu đôi hoặc song sinh cũng được gọi là hội chứng truyền máu liên đôi mãn tính. Hội chứng truyền máu song thai xảy ra khoảng 15% thời gian giữa các cặp song sinh giống hệt nhau. Cặp song sinh khác trứng không có nguy cơ mắc hội chứng này vì trẻ không dùng chung một nhau thai.