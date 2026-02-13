Lá chắn trắng giữa mùa Xuân

Không nói nhiều về mình, nhưng cách họ đứng vững sau biến cố đã kể một câu chuyện khác. Câu chuyện về lòng can đảm và sự tử tế vẫn đang âm thầm giữ ấm mùa Xuân cho các bệnh nhi.

Khi những điều dưỡng trở thành "lá chắn"

Buổi sáng cuối năm, khuôn viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An se lạnh. Những cành đào trước hiên khẽ bung nở, sắc hồng phơn phớt báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Bên trong khu điều trị, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên, hòa vào nhịp làm việc tất bật của y bác sĩ, tạo nên một không gian vừa bận rộn, vừa ấm áp.

Khó ai hình dung được rằng, hơn 3 tháng trước, nơi tưởng như bình yên ấy từng trải qua những giây phút hỗn loạn và đầy nguy hiểm. Nhắc lại sự cố xảy ra vào sáng 23/10/2025, nhiều y bác sĩ vẫn không khỏi rùng mình.

Những ngày cận Tết, các nữ điều dưỡng vẫn lặng lẽ túc trực bên những sinh linh non nớt, giữ nhịp sống bình yên nơi tuyến đầu.

Sáng hôm ấy, khi Khoa Sơ sinh đang yên ắng, thì tiếng la thất thanh vang lên từ hành lang. Nữ điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang (Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) là một trong năm người bị thương. Người đàn ông tên Bàn Văn Vỹ (29 tuổi, quê Bắc Ninh) dùng dao tấn công các nhân viên y tế và người nhà bệnh nhi. Trong số các nạn nhân, chị Trang bị thương nặng nhất với nhiều vết đâm ở vùng ngực, cổ và lưng, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo lời khai ban đầu với cơ quan công an, Vỹ cho biết bản thân rơi vào trạng thái căng thẳng, ức chế sau nhiều đêm thức trắng chăm sóc vợ sinh đôi. Sáng 23/10, trong lúc ở bệnh viện, người này bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công hai phụ nữ và một trẻ sơ sinh. Phát hiện sự việc, chị Trang cùng hai nữ điều dưỡng khác lập tức lao đến can ngăn, che chắn cho cháu bé thì bị tấn công dữ dội.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, chị Trang đã qua cơn nguy kịch. Hành động dũng cảm của các nữ điều dưỡng không chỉ cứu sống cháu bé sơ sinh mà còn để lại xúc động mạnh trong dư luận những ngày sau đó.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang. Ảnh: Từ Thành.

Vụ việc này gây chấn động dư luận bởi hành vi của kẻ gây án và sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng, trong đó có chị Trang. Bộ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An sau đó đã tặng bằng khen cho điều dưỡng Trang và các nữ điều dưỡng của Bệnh viện Sản Nhi vì hành động dũng cảm, nhanh trí bảo vệ an toàn cho trẻ sơ sinh và người nhà bệnh nhi.

Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Đoàn Thị Thanh Bình, Trưởng Khoa Sơ sinh (Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) cho biết, sau sự việc, các điều dưỡng đã đủ sức khỏe quay trở lại công việc, dù tâm lý ít nhiều còn bị ảnh hưởng. "Không thể nói là không ám ảnh. Các em vẫn nhớ lại khoảnh khắc hôm đó, vẫn nhắc đến những đứa trẻ mình từng che chắn. Nhưng điều đáng quý là các em không để nỗi sợ lấn át trách nhiệm nghề nghiệp", bác sĩ Bình nói.

Theo bác sĩ Bình, "Trang là người rất gắn bó với trẻ. Ngay cả khi chưa thể trở lại khoa, em vẫn thường hỏi thăm tình hình các bé, hỏi xem ca trực hôm nay thế nào. Đó là điều khiến chúng tôi vừa xót xa, vừa trân trọng", bác sĩ Bình nói và cho biết tập thể Khoa Sơ sinh động viên nhau rất nhiều sau biến cố. Các y bác sĩ, điều dưỡng đều phải nỗ lực gác lại cảm xúc cá nhân, tự trấn an để tiếp tục chăm sóc những sinh linh mong manh.

Ở viện cũng có… mùa xuân

Sau sự cố, điều các điều dưỡng lo lắng nhất không phải là nguy hiểm cho bản thân, mà là nỗi hoang mang của người bệnh và thân nhân. Khoa Sơ sinh cũng vì thế mà gắn bó hơn sau biến cố. Những ca trực đêm, mọi người thường nhìn nhau và nói, "Đi cùng nhau là tốt nhất".

Không cần những điều ước lớn lao, Tết của các y bác sĩ nơi đây giản dị là mong bệnh viện bình yên, bệnh nhi khỏe mạnh, một mùa Xuân lặng thầm nhưng ấm áp.

Những ngày giáp Tết, khoa vẫn đông bệnh nhi. Nhiều bé sinh non, nhiều ca viêm phổi mùa lạnh, nhiều gương mặt lo âu của những bà mẹ trẻ lần đầu làm mẹ. Khoa Sơ sinh là nơi luôn đặc biệt hơn những khoa khác. Ở đó, mùi sữa, mùi thuốc sát trùng và hơi ấm của những bệnh nhi. Các điều dưỡng quen với những đêm ngủ chập chờn, quen với tiếng khóc xuyên đêm, quen cả việc chưa kịp ăn đã phải lao vào phòng cấp cứu.

Hơn ba tháng sau biến cố, điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang trở lại Khoa Sơ sinh nơi chị đã gắn bó suốt 17 năm. "Quãng thời gian điều trị vừa qua là những ngày đầy thử thách, không chỉ đau về thể xác mà còn ám ảnh rất nặng đến tinh thần, tâm lý. Có lúc tôi nghĩ mình sẽ không thể tiếp tục gắn bó với nghề nữa", chị Trang chia sẻ.

Nhờ sự động viên của gia đình, đồng nghiệp và lãnh đạo bệnh viện, điều dưỡng Trang từng bước vượt qua nỗi sợ, tìm lại sự bình tĩnh để trở về với công việc chăm sóc những sinh linh bé nhỏ. Chính tình yêu nghề đã giúp chị tự trấn an mình mỗi ngày.

Chị Trang ngày đầu trở lại bệnh viện chăm sóc trẻ sơ sinh.

Nhắc lại khoảnh khắc lao vào ngăn cản kẻ tấn công để bảo vệ trẻ sơ sinh, chị Trang nghẹn lời: "Các con còn quá nhỏ. Mình cũng là một người mẹ, trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ làm như vậy thôi".

Ngày chị trở lại khoa, nhiều đồng nghiệp tại bệnh viện không giấu được nước mắt. Sự thân tình thể hiện qua những cái ôm siết chặt và ánh mắt yêu thương khiến nữ điều dưỡng nghẹn ngào.

Bác sĩ Đoàn Thị Thanh Bình nói với chúng tôi, "Ở đây, sinh mạng của trẻ mỏng manh lắm. Vì vậy, chúng tôi không cho phép mình gục ngã quá lâu. Nỗi sợ phải được đặt xuống sau cánh cửa, để bên trong bệnh phòng chỉ còn lại sự tỉnh táo, tận tâm và trách nhiệm với các con".

Hỏi về mong ước Tết này, các chị chỉ cười nhẹ: "Chỉ mong các con khỏe mạnh, bệnh viện bình yên. Vậy là đủ Tết rồi".

Sau gần 3 tháng điều trị, chị Trang hồi phục và quay lại công việc tại bệnh viện. Hình ảnh nữ điều dưỡng dũng cảm tiếp tục khoác áo blouse trắng khiến cư dân mạng xúc động, thả "mưa tim".

Những lời chúc, lời ước của họ chẳng hề cao xa. Nhưng trong những câu nói tưởng chừng giản dị ấy, lại chứa đựng cả một mùa Xuân ấm áp – thứ Tết rất riêng của những người làm nghề chăm sóc sự sống.

Sự cố sáng hôm đó gây nhiều tổn thương, nhưng nó cũng để lại một điều đẹp đẽ. Đó là hình ảnh những người phụ nữ bình thường bỗng trở thành tấm gương sáng bằng sự dũng cảm.

Trong ánh nắng dịu của những ngày cuối năm, hành lang Khoa Sơ sinh là tiếng khóc trẻ, là tiếng máy theo dõi nhịp tim, tiếng bước chân điều dưỡng. Cuộc sống tiếp diễn, như chưa từng có cơn hỗn loạn nào đi ngang qua. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong mỗi chiếc áo blouse trắng ấy là một ý chí bền bỉ và một trái tim âm thầm giữ ấm sự sống.

Tết là mùa của sum vầy và biết ơn. Và giữa những bộn bề ngày cuối năm, câu chuyện về các nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An giống như ngọn lửa nhỏ, đủ để sưởi ấm lòng người. Để tin rằng, giữa những biến động khó lường, vẫn có những con người lặng lẽ giữ cho cuộc sống này tử tế và đầy hy vọng.