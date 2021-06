Hơn 6.000 người đăng ký tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vắc-xin “made in Việt Nam”

Dự kiến ngay trong tuần này, vắc-xin Nano Covax của Việt Nam sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3.

Học viện Quân y cho biết, số lượng tình nguyện viên tăng nhanh từng giờ. Chỉ trong 10 ngày qua có thêm hơn 5.000 người đăng ký, nâng tổng số tình nguyện viên muốn tham gia thử nghiệm giai đoạn 3 vắc-xin phòng COVID-19 Nano Covax lên hơn 6.000 người.

Tính đến đầu giờ chiều ngày 7/6 đã có hơn 6.000 người đăng ký thử nghiệm giai đoạn 3 vắc-xin phòng COVID-19 Nano Covax của Việt Nam.

Trong giai đoạn 3, vắc-xin Nano Covax sẽ thử nghiệm tại nhiều trung tâm trong nước với khoảng 13.000 tình nguyện viên.

Tại miền Bắc, thử nghiệm lâm sàng tại Học viện Quân y và Hưng Yên, phía Nam có Viện Pasteur TP. HCM và Long An tham gia. Tại Long An, số tình nguyện viên đăng ký chưa được tổng hợp do các địa phương chưa gửi lên.

Dự kiến ngay trong tuần này, vắc-xin Nano Covax sẽ bắt đầu thử nghiệm giai đoạn 3. Trong giai đoạn này sẽ chia thành nhiều giai đoạn nhỏ, tiêm duy nhất nhóm liều 25mcg và nhóm tiêm giả dược đối chứng.

Các kết quả thử nghiệm 2 giai đoạn đầu cho thấy vắc-xin Nano Coax an toàn, 100% tình nguyện viên đều sinh kháng thể từ hàng chục đến hàng trăm lần, cao hơn kỳ vọng rất nhiều.

Vắc-xin cũng có hiệu quả với biến thể Anh và Nam Phi. Tác dụng với biến thể Ấn Độ sẽ tiếp tục được nghiên cứu trong giai đoạn 3.

Vắc-xin phòng COVID-19 Nano Covax được công ty Nanogen phát triển từ tháng 5/2020 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp. Đây là công nghệ sản xuất vắc xin ổn định đã có từ lâu.

Đến nay vắc-xin này đã trải qua 2 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng. Giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 18/12/2020; giai đoạn 2 từ ngày 26/2/2021. Riêng giai đoạn 2, được triển khai tại 2 địa điểm là Học viện Quân Y và Trung tâm y tế Bến Lức- Long An.

Theo PGS.TS. Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự (Học viện Quân y), đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 2 thử nghiệm vắc-xin Nano Covax đã đi được gần hết chặng đường. Các tình nguyện viên tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 6 tháng, tính từ thời điểm tiêm mũi đầu tiên.

Sau mũi tiêm thứ 2, các tình nguyện viên được khám sức khỏe (xét nghiệm máu, đo huyết áp…) 1 lần/tuần để đánh giá lượng kháng thể xuất hiện trong cơ thể; sau đó tiếp tục được theo dõi trong vòng 6 tháng để lấy thông tin, đánh giá sức khỏe cũng như khả năng sinh miễn dịch. Đến nay, 100% tình nguyện viên tiêm vắc-xin Nano Covax đều sinh kháng thể trong máu.

Trong giai đoạn 3, nghiên cứu, đánh giá tác dụng của vắc-xin với biến thể của virus SARS-CoV-2 tìm thấy lần đầu tại Ấn Độ.

Đến cuối tháng 9/2021, sau khi việc thử nghiệm giai đoạn 3 hoàn tất, tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm và diễn biến dịch, vắc-xin sẽ được xem xét cấp phép sử dụng khẩn cấp trên diện rộng tại nước ta theo đúng quy định.

