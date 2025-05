Hơn 17.000 ca cấp cứu nghi TNGT trong kỳ nghỉ lễ 30/4 1/5

Thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong cả nước thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế về thường trực bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đáng chú ý, tình hình khám, cấp cứu; nhập viện, tử vong nghi do tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ năm nay không có đột biến so với cùng kỳ nghỉ lễ năm trước.

Bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông. (Ảnh: TTXVN)

Tổng hợp số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho thấy, trong ngày nghỉ lễ, các cơ sở y tế đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 968.689 lượt người bệnh, trong đó có 181.090 người bệnh nhập viện điều trị nội trú và cũng đã có 193.997 bệnh nhân được ra viện; tổng số bệnh nhân tử vong bao gồm cả tử vong trên đường đến cơ sở khám chữa bệnh và tiên lượng tử vong xin về là 1.357 người bệnh.

Trong các ngày nghỉ lễ các cơ sở tiếp nhận khám, cấp cứu 17.250 trường hợp tai nạn nghi liên quan đến giao thông, trong đó có 6.588 người phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi; có 58 người tử vong nghi do tai nạn giao thông, trong đó tử vong trước khi đến cơ sở khám chữa bệnh là 40 người, tử vong tại cơ sở khám chữa bệnh là 18 người và có 40 trường hợp nghi do tai nạn giao thông tiên lượng tử vong xin về.

Tại BV Việt Đức, trong 4 ngày nghỉ lễ, bệnh viện tiếp nhận khoảng 600 ca cấp cứu, trong đó 50% do tai nạn giao thông (TNGT). Đặc biệt, số ca tai nạn giao thông có sử dụng rượu bia chiếm rất ít. So với dịp nghỉ lễ các năm trước đây thì số lượng ca cấp cứu không giảm, nhưng số lượng ca cấp cứu do tai nạn giao thông có giảm; đặc biệt số ca cấp cứu do tai nạn giao thông có sử dụng rượu, bia và số ca cấp cứu nặng, đa chấn thương đã giảm nhiều.

Tại BV Bạch Mai, tính từ 7h sáng ngày 29/4 đến 7h sáng ngày 4/5, Bệnh viện đã tiếp nhận thăm khám hơn 7.100 lượt người bệnh, trong đó có 45 lượt người bệnh cấp cứu do tai nạn giao thông; có 1.580 trường hợp nhập viện điều trị nội trú. Các thầy thuốc của bệnh viện đã thực hiện phẫu thuật cấp cứu 195 ca.

Trong 5 ngày nghỉ lễ có 1.613 trường hợp người bệnh ra viện, trong đó có 42 trường hợp nặng xin về. Hiện số bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Bạch Mai là 3.164 trường hợp.