Hi hữu: Người đàn ông cương cứng "cậu nhỏ" suốt 10 ngày sau quan hệ tình dục

Sau quan hệ tình dục, dương vật người đàn ông không xìu xuống mà cương cứng suốt 10 ngày. Bệnh nhân đã đến nhiều cơ sở y tế nhưng tình trạng cương dương vẫn không được xử lý. Dương vật người bệnh chỉ xìu xuống khi bác sĩ can thiệp gây tắc mạch máu.

Ngày 31/5, thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp rối loạn cương dương khá hy hữu. Bệnh nhân là ông T.V.V. (57 tuổi) đến bệnh viện trong tình trạng dương vật đã bị cương cứng liên tục suốt 10 ngày.

Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ người bệnh ghi nhận, cùng ngày trước khi xảy ra sự cố, bệnh nhân bị té đập vùng tầng sinh môn (vùng giữa hậu môn và bìu) vào cây gỗ cứng. Sau tai nạn, bệnh nhân phát hiện có máu rỉ ra từ đầu dương vật. Tối cùng ngày, bệnh nhân vẫn quan hệ tình dục bình thường, vẫn xuất tinh, tinh dịch không thấy máu.

Tuy nhiên sau khi xuất tinh thì dương vật không mềm xìu như thường lệ, người bệnh đã làm mọi cách nhưng không thể chấm dứt được tình trạng cương cứng. Tình trạng cương cứng kéo dài khiến bệnh nhân bị đau tức nhẹ ở dương vật. Người bệnh đã đi khám và chữa trị tại nhiều cơ sở y tế nhưng không tìm được nguyên nhân và giải pháp xử lý nên phải chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115 TPHCM.

TS.BS Trương Hoàng Minh, Trưởng Trung tâm Thận – Niệu – Nam khoa, BV Nhân Dân 115 cho biết: “Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh chúng tôi phát hiện có tình trạng vỡ mạch máu thể hang 2 bên và nhánh mạch máu vỡ này đổ vào xoang hang, từ đó gây nên tình trạng cương dương vật kéo dài của bệnh nhân. Đây là tình trạng cương dương vật kéo dài thể lưu lượng cao, bệnh lý này khá hiếm gặp, chỉ chiếm chưa đến 5% các trường hợp cương dương vật kéo dài”.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định hỗ trợ tích cực cho bệnh nhân bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Ê kíp can thiệp đã gây tắc “siêu chọn lọc” một trong các nhánh mạch máu của thể hang bị rách. Ngay sau can thiệp, dương vật đã trở về trạng thái “mềm xìu” như bình thường. Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi bệnh nhân để kiểm soát tình trạng rối loạn cương và có phương pháp điều trị phù hợp.

