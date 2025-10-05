Thêm bước tiến trong nỗ lực giúp con người thụ thai

Đây là bước tiến trong nỗ lực phát triển trứng hoặc tinh trùng nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, nhằm một ngày nào đó có thể giúp con người thụ thai.Cụ thể, nhóm nghiên cứu tại Đại học Y tế và Khoa học Oregon đã loại bỏ nhân ra khỏi tế bào trứng người, rồi thay thế bằng nhân từ tế bào da.

Thế nhưng, tế bào da có đến hai bộ nhiễm sắc thể trong khi trứng và tinh trùng lẽ ra mỗi loại chỉ có một bộ để kết hợp lại trong quá trình thụ tinh. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã kích thích những tế bào giống trứng này loại bỏ bớt nhiễm sắc thể thừa, sau đó tiêm tinh trùng từ người hiến tặng vào và thúc đẩy tiến trình phát triển sau thụ tinh.

Hình ảnh dưới kính hiển vi của một trứng người có chứa nhân được lấy từ tế bào da. Ảnh do Phòng Thí nghiệm Mitalipov tại ĐH Y tế và Khoa học Oregon (Mỹ) cung cấp Ảnh: AP

Khoảng 9% số tế bào này tồn tại được 6 ngày trong đĩa thí nghiệm, đạt đến giai đoạn phôi nang trong quá trình phát triển sớm của phôi thai trước khi cuộc thí nghiệm dừng lại. Lý do chính, theo AP, thí nghiệm đã dẫn đến những bất thường trong nhiễm sắc thể.

Điều này khiến nhóm nghiên cứu cảnh báo rằng có thể phải mất thêm cả thập kỷ nghiên cứu nữa trước khi kỹ thuật nêu trên sẵn sàng để thử nghiệm với người. Dù vậy, công trình vẫn có thể mang lại những bài học hữu ích khi các nhà khoa học cố gắng tìm cách tạo ra trứng và tinh trùng trong phòng thí nghiệm.

Trong khi đó, các nhà khoa học không tham gia nghiên cứu đã có ý kiến trái chiều. Ông Dietrich Egli, chuyên gia tế bào gốc tại Trường ĐH Columbia (Mỹ), lo ngại về những bất thường trong nhiễm sắc thể. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng có vẻ như nhóm nghiên cứu đã tìm ra cách giảm số lượng nhiễm sắc thể và đây là bước tiến quan trọng.