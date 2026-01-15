Dùng muối hột đúng cách, lợi cho sức khỏe nhiều hơn bạn nghĩ

Muối hột được tạo thành từ quá trình phơi nước biển hoặc khai thác muối mỏ rồi kết tinh tự nhiên, có hạt to, màu trắng ngà hoặc hơi xám do còn giữ một phần khoáng chất. Khác với muối tinh luyện được xử lý kỹ, tẩy trắng và dễ tan, muối hột ít qua tinh chế, không bổ sung phụ gia chống vón, tan chậm và có vị mặn dịu hơn. Dù cùng có thành phần chính là natri clorua, hai loại muối khác nhau về quy trình sản xuất, cách sử dụng và giá trị dinh dưỡng tương đối.

Thành phần dinh dưỡng của muối hột

Do ít qua tinh chế, muối hột vẫn giữ lại một lượng nhỏ khoáng vi lượng tự nhiên. Ước tính trong 100g muối hột có thể chứa natri và clo với hàm lượng cao, cùng một số khoáng khác như kali, canxi, magie, sắt ở mức thấp. Hàm lượng i-ốt trong muối hột thường rất thấp hoặc không đáng kể.

Khi dùng với liều lượng phù hợp, muối hột có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe

Cần lưu ý, thành phần khoáng chất trong muối hột không cố định mà phụ thuộc vào nguồn nước, vùng khai thác và phương pháp sản xuất. Vì vậy, muối hột không nên được xem là nguồn cung cấp khoáng chất chính cho cơ thể.

Lợi ích sức khỏe khi sử dụng muối hột đúng cách

Trước hết, muối hột cung cấp natri - khoáng chất thiết yếu giúp duy trì cân bằng nước, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh và hoạt động co cơ. Điều này đặc biệt quan trọng với người lao động nặng, vận động nhiều hoặc ra mồ hôi nhiều cần bù điện giải hợp lý.

Trong chăm sóc răng miệng, nước muối hột pha loãng thường được sử dụng để súc miệng, giúp giảm vi khuẩn trong khoang miệng, hỗ trợ giảm viêm nướu và hạn chế hôi miệng. Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện và có thể áp dụng hàng ngày.

Muối hột cũng được dùng phổ biến để làm sạch thực phẩm. Nhờ khả năng tạo áp suất thẩm thấu, nước muối loãng giúp loại bỏ một phần vi sinh vật và tạp chất bám trên bề mặt rau củ, trái cây, góp phần giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

Ngoài ra, việc ngâm chân hoặc tắm với nước muối hột ở nồng độ phù hợp có thể giúp thư giãn cơ bắp, cải thiện tuần hoàn ngoại vi và giảm cảm giác mệt mỏi sau ngày dài làm việc.

Trong nấu ăn, sử dụng muối hột với lượng vừa phải giúp làm nổi bật hương vị tự nhiên của thực phẩm, từ đó hạn chế phụ thuộc vào các loại gia vị công nghiệp chứa nhiều chất phụ gia.

Cách sử dụng muối hột an toàn và hiệu quả

Để muối hột phát huy lợi ích mà không gây tác dụng phụ, việc sử dụng đúng cách là yếu tố quan trọng.

Muối hột có thể dùng thay thế một phần muối tinh trong nấu ăn hàng ngày, giúp đa dạng nguồn khoáng và tạo vị mặn tự nhiên hơn. Tuy nhiên, không nên thay thế hoàn toàn muối tinh, bởi đa số muối tinh hiện nay đã được bổ sung i-ốt - vi chất cần thiết cho hoạt động tuyến giáp và sự phát triển trí não.

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tổng lượng muối tiêu thụ mỗi ngày của người trưởng thành nên dưới 5g, bao gồm cả muối trong thực phẩm chế biến sẵn. Việc ăn mặn kéo dài làm tăng nguy cơ cao huyết áp và các bệnh tim mạch.

Khi lựa chọn muối hột, người tiêu dùng nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh. Tránh sử dụng muối lẫn tạp chất như cát, bụi hoặc nguy cơ nhiễm kim loại nặng, vi nhựa, có thể gây hại nếu dùng lâu dài.