Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn một quả bơ mỗi ngày?

Cải thiện lipid máu

Quả bơ là nguồn chất béo không bão hòa đơn dồi dào, đặc biệt là axit oleic. Chúng được công nhận có khả năng giảm mức cholesterol xấu (LDL) đồng thời tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, loại quả này còn là nguồn kali tuyệt vời, có thể điều hòa huyết áp về mức bình thường, giảm các biến chứng tim mạch liên quan.

Giúp kiểm soát cân nặng

Tuy chứa nhiều calo, quả bơ có thể hữu ích trong việc kiểm soát cân nặng. Bởi bơ cũng giàu chất xơ, khiến chúng ta cảm thấy no lâu hơn và ít có khả năng ăn vặt những thực phẩm không lành mạnh. Một quả bơ cỡ trung bình chứa 10 gam chất xơ, giúp tiêu hóa và bảo vệ hệ vi sinh đường ruột.

Ngoài ra, chất béo lành mạnh trong quả bơ giúp tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng từ lượng thức ăn nạp vào. Điều này có thể hạn chế tình trạng ăn quá nhiều và tốt cho quá trình giảm cân lâu dài.

Thêm một quả bơ vào chế độ dinh dưỡng mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Deposit Photos

Tăng cường sức khỏe cho da và tóc

Quả bơ là một nguyên liệu làm đẹp nhờ lượng chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và vitamin như E, C dồi dào. Các chất dinh dưỡng này giúp dưỡng ẩm cho da, tăng cường độ đàn hồi và bảo vệ da khỏi tác hại do các gốc tự do gây ra.

Vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh, có thể chống lại tình trạng căng thẳng oxy hóa, làm giảm các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn. Trong khi đó, biotin trong quả bơ thúc đẩy mái tóc chắc khỏe và bóng mượt, ngăn ngừa tình trạng khô và gãy. Bổ sung quả bơ vào chế độ ăn uống hoặc sử dụng chúng như một loại mặt nạ bôi ngoài da có thể giúp làn da của bạn rạng rỡ.

Hỗ trợ cải thiện tiêu hóa

Giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, quả bơ rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa. Chất xơ tăng cường nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón và giúp đường ruột khỏe mạnh. Chất xơ hòa tan trong quả bơ cũng đóng vai trò là chất dinh dưỡng cho vi khuẩn đường ruột có lợi, thúc đẩy hệ vi sinh cân bằng quan trọng cho lối sống lành mạnh nói chung. Loại quả này cũng có kết cấu dạng kem, dễ tiêu hóa.

Cải thiện sức khỏe mắt

Quả bơ chứa lutein và zeaxanthin, hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ rất cần thiết cho sức khỏe của mắt. Các carotenoid này giúp lọc ánh sáng xanh có hại và bảo vệ mắt khỏi tổn thương do tiếp xúc lâu với màn hình hoặc lão hóa.

Ăn quả bơ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, đặc biệt ở người lớn tuổi. Kết hợp với hàm lượng vitamin A hỗ trợ thị lực ban đêm, quả bơ là siêu thực phẩm giúp duy trì thị lực.

Giúp điều chỉnh lượng đường trong máu

Quả bơ có chỉ số đường huyết thấp và không chứa đường tinh luyện, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người bị tiểu đường hoặc những người muốn ổn định lượng đường trong máu. Chất xơ và chất béo lành mạnh trong quả bơ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate, ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến.

Hơn nữa, thành phần dinh dưỡng của loại quả này, bao gồm magiê và kali, hỗ trợ chức năng insulin, rất cần thiết để kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả.

Xương chắc khỏe hơn

Ăn một quả bơ mỗi ngày có thể hỗ trợ sức khỏe xương, nhờ hàm lượng vitamin K, magiê và kali cao. Vitamin K đặc biệt quan trọng đối với quá trình khoáng hóa xương và hấp thụ canxi.

Magiê, một chất dinh dưỡng quan trọng khác trong quả bơ, hỗ trợ mật độ xương và giúp ngăn ngừa các tình trạng như loãng xương. Ăn bơ thường xuyên cùng với chế độ ăn giàu canxi có thể góp phần đáng kể giúp xương chắc khỏe hơn và khớp tốt hơn.

Thúc đẩy chức năng não

Quả bơ được coi là thực phẩm tăng cường trí não vì chứa nhiều chất béo lành mạnh, chất chống oxy hóa và folate. Chất béo lành mạnh trong quả bơ giúp duy trì lưu lượng máu tốt trong cơ thể, đây là chất cần thiết trực tiếp cho chức năng não bình thường.

Quả bơ chứa folate, một chất dinh dưỡng quan trọng có thể giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và thậm chí trầm cảm bằng cách điều chỉnh các chất dẫn truyền thần kinh. Vitamin E trong quả bơ bảo vệ não khỏi tổn thương oxy hóa liên quan đến nhiều tình trạng bệnh, chẳng hạn như bệnh Alzheimer.

Làm giảm tình trạng viêm nhiễm

Viêm mãn tính là tiền thân của nhiều bệnh, bao gồm bệnh tim, viêm khớp và ung thư. Các chất chống oxy hóa và hóa chất thực vật trong quả bơ, chẳng hạn như carotenoid và tocopherol, có đặc tính chống viêm mạnh.

Bổ sung quả bơ vào chế độ ăn uống có thể giảm các dấu hiệu viêm trong cơ thể và thúc đẩy sức khỏe tổng thể.

Giúp hấp thụ chất dinh dưỡng

Một lợi ích độc đáo của quả bơ là khả năng tăng cường hấp thụ các chất dinh dưỡng tan trong chất béo như vitamin A, D, E và K. Khi dùng cùng các thực phẩm khác, chất béo lành mạnh trong quả bơ đóng vai trò là chất dẫn truyền những chất dinh dưỡng thiết yếu này, đảm bảo cơ thể bạn nhận được lợi ích tối đa.

Ví dụ, theo nghiên cứu, thêm vài lát bơ vào salad sẽ làm tăng khả năng hấp thụ carotenoid từ rau lên đến 15 lần. Vì điều này nên quả bơ thường xuất hiện trong các bữa ăn lành mạnh, giàu dinh dưỡng.

