Danh ca Celine Dion mắc bệnh ở tuổi 54, căn bệnh được cho là "hiếm gặp và chưa có thuốc chữa"

Vừa qua, danh ca Celine Dion đã đăng tải video chia sẻ tình hình sức khỏe bất ổn khiến cô phải hoãn nhiều show diễn quan trọng. Diva cho biết cô được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng (SPS) - dạng rối loạn vận động liên quan tự miễn rất hiếm gặp - ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương (não hoặc tủy sống).

Căn bệnh Celine Dion mắc phải được bác sĩ tập trung vào việc kiểm soát cơn đau, thường là dùng thuốc và trị liệu.

Cố kìm nước mắt khi nói căn bệnh không thể chữa khỏi, Ca sĩ 54 tuổi còn cho biết thêm rằng: "SPS gây ra tất cả cơn co thắt cho tôi. Những cơn co thắt này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi gây khó khăn cho tôi khi đi đứng và không cho phép tôi sử dụng dây thanh quản để hát theo cách tôi đã quen thuộc".

Dù bất lực, Dion vẫn chọn cách đối diện thay vì trốn tránh. Cô cảm thấy khó khăn trước thách thức lớn về sức khỏe cũng nhưng những vấn đề khác đang diễn ra.

Theo các chuyên gia y tế, hội chứng người cứng là một rối loạn thần kinh rất hiếm gặp, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1: 1000 000, trong đó số người mắc ở nữ nhiều gấp 2 lần nam. Hội chứng có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào, tuy nhiên hay gặp ở lứa tuổi 30-60.

Các bệnh hay đi kèm với hội chứng người cứng bao gồm: Đái tháo đường typ I, viêm tuyến giáp tự miễn, bệnh bạch biến, thiếu máu ác tính va một số loại ung thư như ung thư phổi, vú, thận, tuyến giáp hay bệnh Hodgkin.

Về nguyên nhân, các nhà nghiên cứu hiện chưa biết chính xác nguyên nhân gây hội chứng người cứng. Triệu chứng của hội chứng này có thể xảy ra âm thầm, từ từ tiến triển trong vài tháng đến vài năm. Thời gian đầu các cơ trục thân mình và cơ bụng co cứng, có thể từng cơn, gây đau hoặc khó chịu cho người bệnh. Dần dần các cơ chân, cơ vai gáy hoặc thậm chí cơ mặt cũng có thể bị co cứng. Sự cứng cơ kéo dài này dẫn tới tình trạng gù lưng hoặc ưỡn vùng thắt lưng. Co cứng cơ chân có thể làm người bệnh khó đi lại, thậm chí phải ngồi xe lăn.

Hiện không có cách chữa trị Hội chứng SPS, vì vậy các bác sĩ tập trung vào việc kiểm soát cơn đau, thường là dùng thuốc và trị liệu.

