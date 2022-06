Ca sĩ Justin Bieber phải hủy 2 chuyến lưu diễn do mắc phải bệnh hiếm gặp

Chủ Nhật, ngày 12/06/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngôi sao 28 tuổi người Canada đã phải hủy 2 chuyến lưu diễn ở Toronto do mắc phải Hội chứng Ramsay Hunt khiến một phần khuôn mặt bị liệt.

Hôm 10/6, trong một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội Instagram, Justin Bieber xuất hiện, đối mặt với máy quay, không thể chớp mắt phải, miệng bị lệch một nửa. Ngôi sao thế giới với 240 triệu người đăng ký chia sẻ: "Tôi không còn có thể mỉm cười khi ở bên này nữa, một phần khuôn mặt của tôi bị liệt", vì vậy, Justin Bieber đã tuyên bố hủy bỏ phần còn lại của chuyến lưu diễn.

Căn bệnh ca sĩ Justin Bieber đang mắc phải là bệnh gì?

Justin Bieber cho biết anh được chẩn đoán mắc một hội chứng có tên Ramsay Hunt, dẫn đến liệt nửa mặt.

Đây là một biến chứng của bệnh zona, một căn bệnh do thủy đậu tái phát. Bình thường, virus gây bệnh thủy đậu mà bạn mắc phải khi còn nhỏ vẫn tồn tại trong cơ thể mà không gây bất cứ triệu chứng gì. Khi bị kích hoạt bởi một yếu tố nào đó, nó sẽ trở lại dưới dạng bệnh zona thần kinh, có thể làm viêm các dây thần kinh khác nhau ở bụng, lưng, mặt, gây tình trạng liệt mặt.

Một số yếu tố khiến bệnh khởi phát là cơ thể bị căng thẳng kéo dài, suy giảm miễn dịch, thiếu vitamin D,… tuy nhiên người ta vẫn chưa xác định được rõ rang những nguyên nhân trực tiếp. Bệnh gây ra các mảng đỏ, cảm giác bỏng rát, với các mụn nước nhỏ gây đau đớn, tương tự như mụn nước, đôi khi kèm theo sốt.

Tiến sĩ Amit Kochhar, Giám đốc Chương trình Rối loạn Thần kinh Mặt tại Viện Khoa học Thần kinh Thái Bình Dương cho biết, đây là một căn bệnh "rất hiếm".

Bệnh khiến Justin Bieber bị liệt một bên mặt gây khó nói và có thể ảnh hưởng tới thính giác.

Hội chứng Ramsay Hunt này, được đặt theo tên một nhà thần kinh học người Mỹ phát hiện ra vào năm 1907, nó có thể gây ra những di chứng hiếm gặp trong trường hợp chẩn đoán muộn, điều này dường như không xảy ra với ca sĩ của "What Do you Mean? "," Xin lỗi "và" Yêu bản thân ".

Khoảng 75% bệnh nhân bị Ramsay Hunt sẽ hồi phục hoàn toàn, 25% phát triển các tổn thương dây thần kinh dài hạn. Tác động lâu dài của bệnh có thể là co thắt cơ không mong muốn, căng tức hoặc khó chịu ở mặt. Một số người bị mất đối xứng vùng mặt vĩnh viễn. Các biến chứng này thường xảy ra ở người mất hơn 1 hoặc 2 tháng để hồi phục.

Bác sĩ Davido cho biết: "Bệnh này có thể được điều trị bằng thuốc kháng virus và thuốc chống viêm cũng như các bài tập thể dục dụng cụ để phục hồi khuôn mặt. Tuy nhiên, Justin Bieber sẽ không thể lên sân khấu vào mùa hè này".

Chuyên khoa bệnh truyền nhiễm Davido giải thích: "Hệ thống miễn dịch của nam ca sĩ đặc biệt nhạy cảm và yếu ớt trước những tình huống căng thẳng dữ dội, điều này giải thích tại sao anh ta bị bệnh zona không điển hình". Năm 2020, nam ca sĩ tiết lộ rằng anh mắc bệnh Lyme và bệnh bạch cầu đơn nhân mạn tính.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ca-si-justin-bieber-phai-huy-2-chuyen-luu-dien-do-mac-phai-benh-hiem-g...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/ca-si-justin-bieber-phai-huy-2-chuyen-luu-dien-do-mac-phai-benh-hiem-gap-169220612082918588.htm