Cứu sống bào thai dị tật tim rất nặng ngay trong bụng mẹ

Đó là trường hợp thai phụ P.T.K.O. (25 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp), chị O. được bác sĩ dự sinh ngày 12/4/2026. Trong quá trình khám thai, thai nhi được phát hiện bất thường tim và được chuyển đến Bệnh viện Từ Dũ theo dõi từ ngày 29/12/2025, khi thai 25 tuần tuổi. Kết quả siêu âm tim thai ghi nhận hẹp van động mạch phổi nặng. Thai phụ đã được chọc ối để loại trừ các bất thường nhiễm sắc thể.

Ê kíp các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện cuộc can thiệp cứu thai nhi

Theo dõi sát trong những tuần tiếp theo cho thấy tình trạng bệnh diễn tiến nhanh. Các bác sĩ ghi nhận thất phải của tim thai nhi ngày càng teo nhỏ so với thất trái, kèm theo xơ hóa sợi đàn hồi nội tâm mạc thất phải tiến triển rõ rệt chỉ trong vòng 4 tuần. Đây là dấu hiệu tiên lượng rất xấu, đe dọa trực tiếp đến sự sống của thai nhi.

Sau khi Bệnh viện Từ Dũ tổ chức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ kết luận thai 29 tuần 1 ngày bị hẹp van động mạch phổi diễn tiến rất nặng, gây xơ hóa toàn bộ nội mạc thất phải. Các chuyên gia thống nhất nhận định nguy cơ tiến triển tim một thất là 100% và nguy cơ thai lưu khoảng 40% nếu không can thiệp hoặc can thiệp chậm trễ.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa nguy cơ cho mẹ và lợi ích sống còn cho thai nhi, đồng thời không ghi nhận chống chỉ định, ê kíp quyết định chỉ định can thiệp tim bào thai khẩn cấp bằng kỹ thuật thông tim nong van động mạch phổi xuyên tử cung. 5 ê kíp chuyên môn gồm can thiệp bào thai, can thiệp tim mạch, sơ sinh, gây mê hồi sức và phẫu thuật sản khoa được huy động đồng thời để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và bé.

Đây là ca thông tim can thiệp thai nhi thứ 14 thành công liên tiếp được 2 bệnh viện phối hợp thực hiện

Sau khi gây tê vùng cho thai phụ, các bác sĩ đã tiến hành xoay thai nhi vào vị trí phù hợp, đưa kim xuyên qua tử cung vào buồng thất phải của tim thai. Ngay sau đó, chuyên gia can thiệp tim mạch trẻ em của Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã đưa thiết bị thông tim qua van động mạch phổi và tiến hành nong van bằng bóng với bốn lần nong liên tiếp.

Sau thủ thuật, dòng chảy qua van động mạch phổi của thai nhi được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, trong quá trình can thiệp đã xuất hiện biến chứng tràn dịch màng ngoài tim gây chèn ép tim. Ê kíp lập tức xử trí, rút ra 5 ml máu ngoài màng tim. Sau can thiệp, tim thai co bóp trở lại tốt, nhịp tim đạt 184 lần/phút. Tổng lượng máu mất khoảng 6ml. Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 giờ các bác sĩ đã thực hiện thành công kỹ thuật thông tim bào thai, sức khỏe cả mẹ và bé sau thông tim tiến triển tốt.

Thông tim bào thai là kỹ thuật hiện đại và rất khó, ít quốc gia trên thế giới có thể thực hiện

Đây là ca can thiệp tim bào thai thứ 14 được các bác sĩ 2 bệnh viện thực hiện thành công liên tiếp. BS Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết thông tim bào thai là kỹ thuật can thiệp có độ khó rất cao, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa. Thành công liên tiếp của các ca can thiệp thời gian qua đã góp phần khẳng định thương hiệu của y học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phối hợp sản – nhi.

Theo BS Trần Ngọc Hải, nếu không được can thiệp kịp thời trong giai đoạn bào thai, nhiều trường hợp dị tật tim bẩm sinh nặng có thể dẫn đến thai lưu hoặc trẻ tử vong ngay sau sinh. Trong khi đó, với can thiệp sớm, đa số trẻ sau sinh không cần phải phẫu thuật phức tạp, hoặc chỉ cần nong lại van động mạch chủ hay van động mạch phổi. Nhiều trẻ có thể hồi phục hoàn toàn và phát triển bình thường như những trẻ khác.

Ca can thiệp thành công lần này không chỉ mở ra cơ hội sống cho một thai nhi tưởng chừng không còn hy vọng, mà còn tiếp tục đặt nền tảng cho việc mở rộng và phát triển các kỹ thuật y học bào thai chuyên sâu tại Việt Nam, mang lại cơ hội sống và tương lai khỏe mạnh cho nhiều trẻ mắc dị tật tim bẩm sinh nặng ngay từ trong bụng mẹ.