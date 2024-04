Cùng lúc xuất hiện 4 triệu chứng tưởng không liên quan, coi chừng ung thư phổi giai đoạn cuối

Do các triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư không rõ ràng nên người bệnh thường khó phát hiện. Hằng năm, tỉ lệ mắc và tử vong do ung thư phổi ngày càng tăng, không chỉ ở nam giới mà phụ nữ cũng rất dễ mắc phải. Vậy nên, việc để ý đến những tín hiệu bất thường của cơ thể là điều vô cùng quan trọng.

1. Đau khớp

Nguyên nhân gây đau khớp rất đa dạng và bao gồm nhiều loại bệnh như bệnh bạch cầu, các khối u, đa u tủy, ung thư di căn xương… Ngoài ra, đau khớp do ung thư phổi thường xảy ra ở các khớp như đầu gối, khuỷu tay, do các hormone tế bào ung thư tiết ra trong quá trình phát triển và biệt hóa nhằm kích thích sự tăng sinh khớp bất thường. Đau khớp do khối u di căn xương có thể xảy ra vào buổi sáng hoặc buổi tối, nhưng cơn đau có thể rõ rệt hơn vào ban đêm và có mức độ nghiêm trọng cũng như thời gian khác nhau.

2. Phù nề

Ngồi, đứng lâu hoặc uống quá nhiều nước có thể gây phù nề ở chân nhưng những tác động sinh lý này rất nhanh biến mất. Vì vậy, nếu chi dưới sưng tấy lâu ngày và có độ đàn hồi khi dùng ngón tay ấn vào thì rất có thể không phải do tích nước mà là dấu hiệu của ung thư phổi.

Khi tế bào ung thư phát triển trong cơ thể sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng của tế bào bình thường, gây mất cân bằng áp suất thẩm thấu tế bào. Từ đây, tế bào ung thư chèn ép lên dây thần kinh và mạch máu chi dưới trong quá trình điều trị gây phù nề dai dẳng. Có thể nói, bệnh càng nặng thì tình trạng phù nề sẽ càng rõ rệt.

3. Tĩnh mạch mạng nhện

Nếu bạn đột nhiên thấy tĩnh mạnh hình mạng nhện xuất hiện nhiều ở bàn chân thì cũng có thể là dấu hiệu của ung thư phổi. Ung thư ảnh hưởng đến các chức năng sinh lý bình thường của gan do nồng độ estrogen trong cơ thể giảm dần. Khi các mao mạch giãn ra trở lại, tĩnh mạch mạng nhện sẽ xuất hiện trên bề mặt da. Nếu gặp tình trạng này, hãy hết sức cẩn trọng vì rất có thể phổi đã mắc ung thư.

4. Bất thường về da

Ung thư phổi xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp và làm gián đoạn quá trình lưu thông máu của cơ thể, dẫn đến hàm lượng oxy trong máu không đủ, ảnh hưởng nhất định đến tình trạng da. Lúc này da có vẻ nhạt màu hơn và tím tái bất thường. Nếu nhận thấy màu da có sự thay đổi bất thường nên đến bệnh viện để khám càng sớm càng tốt để tránh tình trạng trở nên nặng hơn.

Ung thư phổi đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người và các triệu chứng ban đầu của nó dễ bị bỏ qua. Vì vậy, trong cuộc sống hằng ngày, hãy chú ý nhiều hơn đến những thay đổi bất thường trong cơ thể và tìm cách điều trị kịp thời khi phát hiện ra vấn đề.

