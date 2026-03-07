Chủ quan vì triệu chứng giống cúm, người phụ nữ nguy kịch do nhiễm não mô cầu

6h55 sáng 21/2, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, BVĐK TP Cần Thơ tiếp nhận chị Nguyễn Bích Tuyền (47 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà, trước đó một ngày chị chỉ sốt cao, mệt mỏi và đau nhức toàn thân nên nghĩ là cảm cúm thông thường. Không ai ngờ diễn biến bệnh lại trở nên nhanh và nặng đến vậy.

Khi vào viện, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng sốc nhiễm trùng nặng. Các bác sĩ ghi nhận người bệnh có biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc rõ rệt: môi khô, lưỡi bẩn, thở nhanh sâu 32 lần/phút, huyết áp tụt, mạch nhanh nhỏ, tri giác lơ mơ, da nổi bông tím.

Cơ thể bệnh nhân khi vào viện xuất hiện nhiều ban xuất huyết. Ảnh: BVCC.

Điều khiến ê kíp trực đặc biệt chú ý là trên cơ thể bệnh nhân xuất hiện nhiều ban xuất huyết, một số có hoại tử trung tâm, rải rác khắp người. Dấu hiệu này khiến các bác sĩ nghĩ ngay đến khả năng nhiễm não mô cầu (Neisseria meningitidis).

BSCKII Lâm Phương Thúy, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BVĐK TP Cần Thơ - người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân, cho biết ngay khi nhận định đây có thể là ca bệnh nhiễm não mô cầu, ê kíp đã khẩn trương cách ly người bệnh tại phòng riêng, đồng thời triển khai các biện pháp cấp cứu tích cực.

Bệnh nhân được đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, hồi sức dịch, sử dụng thuốc vận mạch và kháng sinh theo hướng điều trị não mô cầu. Các bác sĩ cũng tính đến khả năng nhiễm liên cầu lợn, đồng thời thực hiện nhiều xét nghiệm để đánh giá biến chứng của bệnh.

Bên cạnh đó, bệnh viện tiến hành hội chẩn với chuyên khoa truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ và lấy mẫu gửi Viện Pasteur TP HCM để xác định tác nhân gây bệnh.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị suy đa cơ quan, rối loạn đông máu và toan chuyển hóa nặng, tình trạng đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Người bệnh được truyền máu để điều chỉnh rối loạn đông máu và tiến hành lọc máu liên tục. Sau đó, Viện Pasteur TP.HCM xác nhận mẫu bệnh phẩm dương tính với não mô cầu type B, phù hợp với chẩn đoán lâm sàng ban đầu.

Theo các bác sĩ, nhiễm khuẩn não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp với biểu hiện lâm sàng rất đa dạng. Trong đó, thể nhiễm khuẩn huyết kịch phát là dạng nặng, có tỷ lệ tử vong cao.

Bệnh thường khởi phát đột ngột và tiến triển nhanh, có thể dẫn tới sốc nội độc tố, trụy tim mạch, suy thận cấp và rối loạn đông máu. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể tử vong chỉ sau 1 - 2 ngày.

Sau 12 ngày điều trị tích cực, với sự theo dõi sát sao của đội ngũ y bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tình trạng của chị Tuyền đã cải thiện rõ rệt. Người bệnh được ngừng lọc máu, rút nội khí quản.

Hiện bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, thở oxy qua ống thông mũi và các chỉ số sinh tồn ổn định. Những vết ban hoại tử còn lại trên cơ thể trở thành dấu tích của một cuộc chiến sinh tử mà ở đó, sự sống đã giành lại phần thắng.