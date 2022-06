Chàng trai nhầm keo 502 là thuốc nhỏ tai hơn 6 tháng, bác sĩ bàng hoàng không tin nổi

Bác sĩ không thể tin nổi bệnh nhân có thể chịu đựng tình trạng lỗ tai chảy mủ trong suốt hơn 6 tháng như vậy.

Anh Yu (28 tuổi) ở Trung Quốc đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Hàng Châu khám bệnh trong tình trạng tai ngứa ngáy khó chịu. Tại đây, ban đầu bác sĩ Li Yong, trưởng khoa Tai Mũi Họng cảm thấy tình trạng này của bệnh nhân không có gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng, sau khi nghe bệnh nhân nói ra sự thật, ông đã sửng sốt kêu lên: “Làm sao mà có thể chịu đựng được trong thời gian dài như vậy”.

Bệnh nhân nhầm keo 502 với thuốc nhỏ tai

Được biết, anh Yu có tiền sử mắc bệnh viêm tai giữa mãn tính kể từ khi còn nhỏ, hiện tại bên tai trái vẫn còn dịch chảy ra. Ở nhà anh vẫn hay sử dụng một lọ thuốc nhỏ tai.

Khoảng nửa năm trước, tai trái của anh Yu có dấu hiệu chảy máu. Anh nghĩ do bệnh cũ tái phát nên theo thói quen tìm lọ thuốc nhỏ tai trong nhà dùng. Thế nhưng, ngay khi sử dụng, anh cảm thấy tai trái của mình cực kỳ khó chịu. Lúc này, nhìn kỹ hơn anh mới phát hiện thứ mình cầm trên tay không phải thuốc nhỏ tai mà là lọ keo 502.

Khi sự việc xảy ra, anh Yu cảm thấy tai mình rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng chịu đựng thay vì tới bệnh viện khám. Anh tiếp tục chịu đựng tình trạng này trong hơn nửa năm, đến khi tai bắt đầu chảy mủ nhiều hơn, tiết ra chất lỏng màu trắng vàng thì mới chịu đến bệnh viện.

Sau khi nghe bệnh nhân trình bày, bác sĩ Li Yong lập tức kiểm tra chi tiết tình trạng của anh Yu. Bác sĩ phát hiện có một chất rắn màu trắng nằm tận sâu trong ống thính giác ở tai trái, nó dính chặt vào da, màng nhĩ có dấu hiệu bị thủng.

“Chất rắn màu trắng này chính là keo 502 đông cứng trong lỗ tai, cần phải làm sạch ngay lập tức”, bác sĩ Li Yong nói.

Sau đó, bác sĩ Li Yong đã tiến hành nội soi lấy dị vật qua tai bằng phương pháp xâm lấn tối thiểu, cẩn thận tách lớp keo 502 trong ống thính giác ngoài, vệ sinh toàn bộ ống tai. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ.

Sau ca phẫu thuật, sức khỏe của anh Yu hồi phục tốt, dịch lỏng ở tai trái ngừng chảy.

Anh Yu cho biết: “Tai trái của tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế. Nếu biết vậy, tôi đã đến bệnh viện điều trị sớm”.

Chia sẻ về tình trạng của anh Yu, bác sĩ Li Yong nói rằng, bệnh nhân nên điều trị ngay từ đầu thay vì tự ý dùng thuốc nhỏ tai tại nhà.

Bác sĩ Li Yong cũng nói thêm rằng, bệnh viêm tai giữa mãn tính thường do bệnh viêm tai giữa khởi phát cấp tính, bệnh tiến triển chậm do nhiều nguyên nhân. Cũng có một số trường hợp do sức đề kháng người bệnh kém như trẻ em, người già, mới dẫn tới tình trạng kéo dài mãn tính.

Trong trường hợp bị viêm tai giữa có tiết dịch, đừng chủ quan mà tự ý mua thuốc nhỏ tai như anh Yu, bệnh bị trì hoãn sẽ nghiêm trọng hơn. Trường hợp của anh Yu rất đặc biệt, ngoài bị bệnh viêm tai giữa còn có dị vật ở tai.

Trên thực tế, có không ít những trường hợp nhầm lẫn keo 502 nhưng xảy ra phổ biến ở trẻ nhỏ hơn. Bác sĩ Li Yong đặc biệt nhắc nhở những gia đình có trẻ nhỏ, cần để keo 502 tránh xa tầm tay của trẻ em, các loại thuốc dự phòng nên để đúng nơi đúng chỗ.

Trong trường hợp keo 502 nhỏ vào mắt hoặc tai, cần đến bệnh viện ngay lập tức. Nếu bị côn trùng chui vào tai, không được tự ý nhỏ thuốc vào, khi những con bọ còn sống, việc nhỏ thuốc sẽ khiến chúng khó chịu và cắn vào tai, có thể dẫn tới thủng màng nhĩ, mất thính lực.

