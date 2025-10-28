Bộ Y tế yêu cầu cơ sở y tế khu vực miền Trung trực 24/24, sẵn sàng cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra

Trong công điện, Bộ Y tế cho biết, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 27/10 lũ trên các sống ở Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên.

Cụ thể: lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng vượt lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3m; trên sông Hương tại Kim Long lên trên báo động 3 khoảng 1,2m (dưới mức lũ lịch sử khoảng 1,11m); trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở các thành phố Huế và Đà Nẵng; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng và nhân viên y tế di dời bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế ra khỏi khu vực ngập lụt lên tầng cao hơn.

Thực hiện Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ, để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế miền Trung khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể:

Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Y tế trong công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ, bảo đảm an toàn cho người dân theo phương châm 4 tại chỗ;

Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng; chủ động rà soát kế hoạch, phương án phòng chống mưa lũ và triển khai công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ phù hợp với diễn biến thiên tai, yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị;

Cùng đó, tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24 khi xảy ra mưa lũ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân; đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị cung cấp điện dự phòng để sẵn sàng sử dụng trong trường hợp bị chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt.

Sắp xếp, ổn định các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân sau mưa lũ.

Cùng đó, triển khai các phương án bảo vệ các cơ sở y tế tại các vùng cơ nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ; chủ động sơ tán, bảo vệ người, tài sản ở những vùng thấp, trũng có nguy cơ bị ngập úng, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất;

Giám sát chặt chẽ và triển khai ứng phó dịch bệnh sau mưa lũ; phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, tổ chức vệ sinh môi trường, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm trong và sau mưa lũ; tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương nêu trên, các đơn vị trực thuộc Bộ áo cáo tình hình thiệt hại, nhu cầu, khả năng bảo đảm của địa phương và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng (nếu có), gửi về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức và phối hợp triển khai nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Đ/c Nguyễn Huy Minh, email: phongchongthientai@moh.gov.vn, Điện thoại: 0913431927).