Bị chó lạ cắn, người đàn ông ở Đắk Lắk tử vong

Ngày 11-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk có báo cáo một bệnh nhân tử vong nghi do bệnh dại tại xã Hòa Phú.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, người vừa tử vong là ông SKV (65 tuổi, ngụ thôn 4, xã Hòa Phú). Ông V là người thứ bảy tại Đắk Lắk tử vong nghi do bệnh dại, tính từ đầu năm đến nay.

Người đàn ông ở Đắk Lắk đã tử vong sau khi bị chó lạ cắn. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 7-9, ông V xuất hiện các triệu chứng sốt, lo âu, sợ nước, sợ gió, khó thở khi uống nước. Đến ngày 10-9, ông V có biểu hiện khó thở nên gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên điều trị.

Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại lên cơn, tăng huyết áp. Cùng ngày, gia đình xin cho bệnh nhân xuất viện. Đến khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10-9, ông V tử vong.

Theo người thân, khoảng một tháng trước, ông V bị một con chó lạ cắn ở cánh tay trái nhưng không tiêm vaccine phòng bệnh dại.