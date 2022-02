"Bệnh cúm Nga" bí ẩn có thực sự do một loại virus corona gây ra không?

Thứ Sáu, ngày 18/02/2022 08:21 AM (GMT+7) Chia sẻ

Năm 1889, một căn bệnh bí ẩn về đường hô hấp xuất hiện ở Nga và sau đó lan ra toàn cầu, gây ra ít nhất ba đợt lây nhiễm trong vài năm. Hiện nay, một số nhà khoa học nghi ngờ rằng căn bệnh này, được gọi là "bệnh cúm Nga", thực sự có thể do một loại virus tương tự như SARS -CoV-2, loại virus gây ra COVID-19, The New York Times đưa tin.

Bệnh cúm Nga, hay còn gọi là cúm châu Á năm 1889-1890 đã từng là đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử nhân loại.

Đại dịch cúm năm 1889–1890, thường được gọi là "cúm châu Á" hoặc "cúm Nga", là một đại dịch virus đường hô hấp trên toàn thế giới. Đây là trận đại dịch lớn cuối cùng của thế kỷ 19, và là một trong những trận đại dịch chết chóc nhất trong lịch sử.

Có một số điểm tương đồng dễ dàng rút ra giữa hai đại dịch. Ví dụ, trong đại dịch cúm ở Nga, các trường học và nơi làm việc phải đóng cửa do số lượng người nhiễm bệnh quá lớn. Những người bị nhiễm bệnh thường mất cảm giác về vị giác và khứu giác, và một số triệu chứng kéo dài dai dẳng kéo dài trong nhiều tháng.

Nói chung, dịch cúm ở Nga dường như giết nhiều người già hơn trẻ em, không giống như vi rút cúm, có xu hướng gây tử vong tương tự cho cả hai nhóm tuổi, theo các tài liệu lịch sử có sẵn, bao gồm hồ sơ sức khỏe của chính phủ, báo chí và các bài báo trên tạp chí.

Peter Palese, một nhà nghiên cứu bệnh cúm và là giáo sư y khoa tại Trường Y Icahn ở Mount Sinai ở New York, nói với The New York Times như vậy. Một số chuyên gia lặp lại quan điểm này, nhưng những người khác cho biết, họ nghi ngờ rằng mặc dù có thể có bằng chứng cũng khó hỗ trợ cho ý tưởng này, nhưng họ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào.

Tiến sĩ Jeffery Taubenberger, trưởng bộ phận sinh bệnh học và tiến hóa của virus tại Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm, và John Oxford, giáo sư danh dự về virus học tại Queen Mary, Đại học London, Anh, đang săn lùng bằng chứng như vậy. Họ đã tìm kiếm các mẫu mô phổi được bảo quản trước đại dịch cúm năm 1918 , tìm kiếm tàn tích của virus cúm và virus corona. Trong số các mô này, họ hy vọng sẽ phát hiện ra loại virus cúm Nga khó nắm bắt.

Tiến sĩ Scott Podolsky, giáo sư y học xã hội và sức khỏe toàn cầu tại Trường Y Harvard và Dominic W. Hall, người phụ trách Bảo tàng Giải phẫu Warren tại Harvard, Mỹ cũng đang tìm kiếm các mô phổi được bảo quản trong cùng khoảng thời gian này, tờ New York Times đưa tin. .

Nếu vật chất di truyền từ virus cúm Nga xuất hiện trong những lá phổi, nó có thể đưa ra những gợi ý về cách mà đại dịch đã kết thúc, vì tin tức thời điểm đó cung cấp rất ít thông tin chi tiết.

Và nếu đại dịch cuối thế kỷ 19 do một loại virus corona gây ra, thì một số nhà khoa học nghĩ rằng, loài virus này có thể vẫn lưu hành như một trong bốn loại virus corona gây ra cảm lạnh thông thường, chứ không phải là bệnh nặng.

Nguồn: https://tienphong.vn/benh-cum-nga-bi-an-co-thuc-su-do-mot-loai-virus-corona-gay-ra-khong-post141...Nguồn: https://tienphong.vn/benh-cum-nga-bi-an-co-thuc-su-do-mot-loai-virus-corona-gay-ra-khong-post1417084.tpo