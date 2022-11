Bảy dấu hiệu của tuyến giáp kém hoạt động

Hormone tuyến giáp điều chỉnh cách cơ thể bạn sử dụng và dự trữ năng lượng. Làm thế nào để nhận biết tuyến giáp đang gây ra các vấn đề về sức khỏe của bạn?

Hormone tuyến giáp chịu trách nhiệm trực tiếp cho cách cơ thể bạn sử dụng và dự trữ năng lượng. Khi hàm lượng hormone tuyến giáp thấp, quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại, ảnh hưởng đến gần như mọi cơ quan trong cơ thể bạn và điều này có thể do bất cứ điều gì gây ra từ tổn thương tuyến giáp, rối loạn tự miễn dịch và các yếu tố lối sống.

Dưới đây là một số dấu hiệu của một tuyến giáp kém hoạt động

1. Tăng cân

Mặc dù bạn đã làm nhiều cách để giảm cân nhưng không hiệu quả. Có thể do bạn không tập thể dục đủ hoặc có thể ăn quá nhiều calo . Có thể bạn đang bị mất ngủ hoặc một số loại thuốc đang can thiệp vào quá trình trao đổi chất của bạn.

Nếu không giải thích được, bạn có thể nghĩ đến vấn đề suy giáp. Việc duy trì cân nặng là một trong những dấu hiệu phổ biến nhất của tuyến giáp kém hoạt động.

Hormone tuyến giáp điều chỉnh cách cơ thể bạn sử dụng và dự trữ năng lượng. Theo nhận xét trên tạp chí Physiological Reviews, nồng độ hormone tuyến giáp giảm có liên quan đến quá trình trao đổi chất chậm hơn, làm giảm tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi (số lượng calo bị đốt cháy khi nghỉ ngơi) và có thể dẫn đến tăng cân.

Hormone tuyến giáp cũng giúp điều chỉnh sự thèm ăn của bạn, theo một nghiên cứu trên Tạp chí Nghiên cứu tuyến giáp. Vì vậy, tuyến giáp hoạt động kém có thể khiến bạn cảm thấy đói hơn, ngay cả khi bạn không cần ăn.

2. Luôn mệt mỏi

Mệt mỏi là một triệu chứng rất rộng và nó có thể báo hiệu nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau. Nó có thể là kết quả trực tiếp của căng thẳng mãn tính, thiếu ngủ, một số loại thuốc và gắng sức thể chất, nhưng nghỉ ngơi thường giúp bạn trẻ lại.

Tuy nhiên, nếu tình trạng mệt mỏi của bạn dường như không có lời giải thích hợp lý và một giấc ngủ ngon không ảnh hưởng nhiều đến mức năng lượng của bạn, thì đó có thể là dấu hiệu của các vấn đề về nội tiết tố.

Thật vậy, mệt mỏi được coi là một trong những dấu hiệu chính của tuyến giáp kém hoạt động. Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nội tiết Châu Âu, mệt mỏi được báo cáo là một triệu chứng ở 52% bệnh nhân người lớn và 31% bệnh nhân trẻ em.

3. Không chịu được lạnh

Gần đây bạn có nhạy cảm hơn với nhiệt độ lạnh không? Khó chịu khi bị lạnh là một dấu hiệu khác của tuyến giáp kém hoạt động. Cơ thể của bạn khá thành thạo trong việc điều chỉnh nhiệt độ. Bất cứ khi nào nó cảm nhận được rằng, nhiệt độ đang giảm, nó sẽ đốt cháy nhiều calo hơn để tạo ra nhiệt.

Hầu hết thời gian, nó là một quá trình liền mạch mà hầu như không được chú ý hàng ngày. Nhưng khi hormone tuyến giáp không hoạt động như bình thường và quá trình trao đổi chất của bạn chậm lại, khả năng giữ ấm của bạn cũng giảm theo. Theo một nghiên cứu trên Tạp chí Nội khoa Tổng quát, khoảng 40% người bị suy giáp cảm thấy nhạy cảm với lạnh hơn trước đây.

4. Cơ và khớp đau nhức

Cơ và khớp sẽ đau nhức vì nhiều lý do khác nhau. Theo một bài báo trên tạp chí American Family Doctor, các vấn đề về cơ có thể do một loạt các nguyên nhân nhiễm trùng, thần kinh, viêm, thấp khớp, di truyền, chuyển hóa, điện giải hoặc do thuốc gây ra. Nhưng nếu mọi thứ dường như đang ở trong tình trạng hoàn hảo, nhưng bạn lại thấy mình phải vật lộn với những cơn đau nhức, bạn có thể cần phải kiểm tra hormone tuyến giáp của mình.

Những người bị suy giáp có sự trao đổi chất bị thay đổi hướng đến dị hóa hơn là đồng hóa. Dị hóa là trạng thái phá vỡ mô cơ để lấy năng lượng, trong khi đồng hóa giúp bạn tăng cơ. Với nồng độ hormone tuyến giáp thấp, khối lượng cơ và sức mạnh của bạn có thể giảm, dẫn đến cảm giác đau và yếu.

5. Làn da khô và tóc mỏng

Da khô và tóc mỏng hoặc khô là một dấu hiệu khác của tuyến giáp hoạt động kém. Cũng giống như bất kỳ tế bào nào khác trong cơ thể, sự phát triển và trao đổi chất của các nang lông và tế bào da được điều chỉnh bởi các hormone tuyến giáp.

Một nghiên cứu được công bố trên International Journal of Trichology báo cáo mức độ khác biệt của rối loạn chức năng tuyến giáp ở các loại rụng tóc khác nhau, và cũng cho thấy tỷ lệ rối loạn chức năng tuyến giáp ở bệnh nhân rụng tóc tăng theo tuổi.

Tương tự, khi các tế bào da không được bổ sung đủ thường xuyên, các tế bào da chết sẽ không rụng đi như bình thường. Sự tích tụ của làn da bị tổn thương này có thể dẫn đến tình trạng bong tróc, khô ráp.

6. Kinh nguyệt nhiều hoặc không đều

Những thay đổi đối với chu kỳ kinh nguyệt có thể xảy ra vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi một số có thể tương đối vô hại và liên quan đến các yếu tố lối sống như căng thẳng, ăn kiêng, đi du lịch hoặc thay đổi trọng lượng cơ thể, một số khác lại biểu hiện các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Thật vậy, kinh nguyệt ra nhiều hoặc không đều là một trong những dấu hiệu của tuyến giáp kém hoạt động. Đó là bởi vì các hormone tuyến giáp có liên quan đến hoạt động của hệ thống sinh sản.

Sự tương tác phức tạp giữa các hormone khác nhau giúp điều chỉnh chu kỳ kinh nguyệt và đảm bảo rằng buồng trứng và tử cung hoạt động tốt. Theo một bài đánh giá được xuất bản trong Biên niên sử của Học viện Khoa học New York, phụ nữ bị suy giáp có xu hướng kinh nguyệt nặng hơn và không đều hơn.

7. Trầm cảm

Một trong những dấu hiệu ít rõ ràng hơn của tuyến giáp kém hoạt động là trầm cảm. Điều đáng chỉ ra là mặc dù trong số tất cả các triệu chứng được đề cập cho đến nay, triệu chứng này có thể là triệu chứng ít rõ ràng nhất.

Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn liệu có mối liên hệ trực tiếp giữa suy giáp và rối loạn tâm trạng hay không. Theo một phân tích tổng hợp được công bố trên JAMA Psychiatry, mối liên hệ giữa suy giáp và trầm cảm không mạnh như những giả thiết trước đây, và có thể rõ ràng hơn ở nữ giới so với nam giới.

Một phân tích tổng hợp khác được công bố trên tạp chí Translational Psychiatry cho thấy, suy giáp có thể liên quan đến rối loạn tâm trạng ở những bệnh nhân trẻ tuổi, nhưng không phải ở những bệnh nhân lớn tuổi. Nó cũng chứng minh rằng, liệu pháp thay thế hormone tuyến giáp dường như không cải thiện các triệu chứng của bệnh trầm cảm.

Nguồn: https://tienphong.vn/bay-dau-hieu-cua-tuyen-giap-kem-hoat-dong-post1485300.tpoNguồn: https://tienphong.vn/bay-dau-hieu-cua-tuyen-giap-kem-hoat-dong-post1485300.tpo